У Маріуполі знайшли третю найбільшу братську могилу

Братська могила / Радіо Свобода

Під Маріуполем у селищі Старий Крим виявили вже третє місце масового поховання жителів міста.

На супутникових знімках видно, що довжина траншей становить до 70 метрів, передає Радіо Свобода.

Відзначається, що третє місце масового поховання під Маріуполем зафіксував супутник Planet.

Траншеї для братської могили з'явилися на кладовищі Старого Криму 24 березня, практично відразу після окупації селища російськими військами.

На супутникових знімках можна побачити, що довжина траншей становить 60-70 метрів.

Загальна протяжність місця масового поховання збільшилася до більш ніж 200 метрів.

Також ситуацію прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що владі відомо про ці братські могили, оскільки росіяни залучають для поховання місцеве населення за їжу.

"Вони нам і повідомили, що треба "трудогодин" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду... зараз в Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди змушені це робити", - зазначив Бойченко.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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