Мер Маріуполя шокував новими даними про втрати мирних жителів

Війна в Маріуполі / УНІАН, Reuters

У Маріуполі з початку кривавої війни Росії проти України понад 20 тисяч жителів міста загинули.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Україна 24.

"Ми вже сьогодні маємо сумну цифру - понад 20 тисяч місцевого населення, наших мирних жителів, це жінки, діти, на жаль, загинули", - повідомив він.

Також Бойченко зазначив, що окупанти продовжують зривати евакуацію з міста.

"Ми розуміємо, що понад 100 тисяч населення, на жаль, залишається в місті. Вони благають про порятунок. Я ще раз хочу підкреслити - на жаль, дві доби російські окупаційні війська зривають евакуацію, не випускають жителів, які збираються в локаціях, визначених для евакуації. Знущаються над ними", - каже міський голова.

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Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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