Перемир'я та евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів щодо Маріуполя

Росія без зупинки атакує маріупольську Азовсталь, підкреслив Михайло Подоляк.
Російські окупаційні війська продовжують обстріли території заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області і концентрують навколо нього техніку для штурму.
Це робиться незважаючи на заяви президента РФ Володимира Путіна, заявляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні і військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією і інтенсивно концентрують сили і техніку для штурму. Хто там віддав наказ не штурмувати?",- написав він.
Він запропонував просійській стороні "подумати про залишки репутації" і надати гуманітарний коридор для безперешкодного виїзду мирних жителів з Маріуполя.
Подоляк впевнений, що необхідно зробити три "маріупольських кроки":
- 1. Проголосити реальне Великоднє перемир'я над Маріуполем;
- 2. Негайно дати гумкоридор для цивільних;
- 3. Погодитися на "спецраунд переговорів" для обміну військових.
Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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