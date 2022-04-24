Перемир'я та евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів щодо Маріуполя

В ОП запропонували вирішення проблеми заблокованого РФ Маріуполя / Фото Reuters

Російські окупаційні війська продовжують обстріли території заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області і концентрують навколо нього техніку для штурму.

Це робиться незважаючи на заяви президента РФ Володимира Путіна, заявляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні і військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією і інтенсивно концентрують сили і техніку для штурму. Хто там віддав наказ не штурмувати?",- написав він.

Він запропонував просійській стороні "подумати про залишки репутації" і надати гуманітарний коридор для безперешкодного виїзду мирних жителів з Маріуполя.

Подоляк впевнений, що необхідно зробити три "маріупольських кроки":

1. Проголосити реальне Великоднє перемир'я над Маріуполем;

2. Негайно дати гумкоридор для цивільних;

3. Погодитися на "спецраунд переговорів" для обміну військових.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

читайте такожЕвакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо Маріуполя

Читайте ще: