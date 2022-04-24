Евакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо Маріуполя

Володимир Зеленський провів переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом / Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя та обміну заблокованих військових.

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Напередодні його переговорів з Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з Азовсталі, негайного обміну заблокованих військових", - повідомив глава держави в мікроблозі Twitter.

"Обговорили хід переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Торкнулися питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною продовольчою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі",-заявив Зеленський.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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