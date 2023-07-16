У Луганську потужна "бавовна" : над містом стовпи чорного диму

Над тимчасово окупованим містом Луганськом піднімаються стовпи жирного чорного диму.

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Російські пропагандисти активно пишуть про "бавовну" в Луганську / колаж Главред, скріншоти з відео

У тимчасово окупованому місті Луганськ у неділю, 16 липня, пролунали вибухи. Як пишуть місцеві Telegram-канали, над містом піднімаються стовпи жирного чорного диму.

Місцеві жителі в соцмережах і месенджерах пишуть, що вибухів було кілька. Їх чули близько 10: 00. Після вибухів над містом з'явилася хмара чорного диму.

Російські пропагандисти активно пишуть про"бавовну".

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Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, 25 квітня було завдано удару по місцях розташування російських окупантів у Запорізькій області. Зокрема, вибухи лунали в тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку. Повідомлялося про мінімум про 12 "прильотів" по позиціях окупантів.

Вранці 15 травня потужні вибухи прогриміли в окупованому Росією Луганську, а також у захопленому Токмаку Запорізької області. У Telegram-каналах опублікували відео наслідків "бавовни" в містах, контрольованих окупантами РФ.

Також вранці 20 травня у захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

Повідомлялося, що українські військові в ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час" прильотів " російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

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