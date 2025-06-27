Вибухи та потужна пожежа: дрони ЗСУ атакували два локомотиви росіян

Залізничний состав РФ було уражено в районі Кутузівки неподалік від захопленого РФ Токмака.

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Підірвано локомотив на захопленій території Запорізької області / Колаж: Главред, фото: скріншот, Pixabay

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Атаковано залізничний состав армії країни-агресора РФ

Залізничний состав РФ було уражено в районі Кутузівки

Українські захисники атакували залізничний состав армії країни-агресора РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про успішні дії батальйону безпілотних систем 65-ої окремої механізованої бригади йдеться в повідомленні Ronins_65 у Telegram.

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Уточнюється, що залізничний состав РФ було уражено в районі Кутузівки неподалік від захопленого РФ Токмака.

Зі свого боку Telegram-канал Astra уточнює, що 25 червня ЗСУ атакували безпілотниками залізничний состав на перегоні Великий Токмак - Молочанськ у Мелітопольському районі.

За даними джерел в екстрених службах регіону, поїзд перевозив 40 піввагонів і прямував з окупованої Волновахи до Криму.

"Унаслідок удару загорівся дизельний відсік локомотива. Поїзд у повному складі прибув до Молочанська, де його продовжили гасити. Рух на ділянці зупинили. Одночасно з цим шість безпілотників атакували локомотив на станції Великий Токмак. Поїзд перевозив сталь, пиломатеріали, будівельні суміші та контейнери. Унаслідок удару загорілася високовольтна камера тепловоза. Також було пошкоджено гальмівну магістраль. Постраждав один співробітник МНС", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - удар по составу РФ:

/ Скриншот

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Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

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Що відомо про Сили безпілотних систем Збройних сил України? Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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