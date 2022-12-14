У Криму успішно "демобілізували" топ-льотчика з РФ

З'явилося підтвердження ліквідації льотчика першого класу Збройних сил Росії полковника Романа Вдовиченка.
Як повідомив у Телеграм офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідованого окупанта вже поховали в Росії. За його даними, окупант загинув у Криму під час атаки на аеродром у Бельбеку.
"Льотчика першого класу полковника Романа Вдовченка успішно демобілізували в Бельбеку", - написав "Штірліц".
Нагадаємо, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка - колишнього депутата обласної Думи з Саратова в РФ. 59-річний загарбник загинув біля Кремінної Луганської області. Загарбник був родом з Борисполя Київської області.
Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". Загарбник був удостоєний російських державних нагород, а також нагород ПВК "Вагнер".
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