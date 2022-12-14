glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Криму успішно "демобілізували" топ-льотчика з РФ

14 грудня 2022, 20:15
Окупант загинув у тимчасово окупованому Криму під час атаки на аеродром у Бельбеку.
Ліквідований окупант
У Криму успішно "демобілізували" топ-льотчика з РФ / t.me/a_shtirlitz

З'явилося підтвердження ліквідації льотчика першого класу Збройних сил Росії полковника Романа Вдовиченка.

Як повідомив у Телеграм офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідованого окупанта вже поховали в Росії. За його даними, окупант загинув у Криму під час атаки на аеродром у Бельбеку.

"Льотчика першого класу полковника Романа Вдовченка успішно демобілізували в Бельбеку", - написав "Штірліц".

Вибухи в Бельбеку
Вибухи в Бельбеку / t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка - колишнього депутата обласної Думи з Саратова в РФ. 59-річний загарбник загинув біля Кремінної Луганської області. Загарбник був родом з Борисполя Київської області.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". Загарбник був удостоєний російських державних нагород, а також нагород ПВК "Вагнер".

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:31

Чому темніє срібло і чим його категорично не можна чистити

20:57

"Може затягнути агонію": Світан назвав "козир", який залишився в РФВідео

20:51

"Його життя стане нестерпним": Дмитро Гордон жорстко звернувся до Поворознюка

20:39

"Маленький песик, завжди цуценя": співачка Lama похвалилася фігурою в облягаючому міні

20:35

"Виконання бойових завдань": експерт розповів, коли ЗСУ зайдуть до РФВідео

Реклама
20:21

Путін дуже боїться Зеленського: в ОП назвали справжню причинуВідео

20:21

У Білому домі зробили дивну заяву про постачання ППО Patriot УкраїніВідео

20:15

У Криму успішно "демобілізували" топ-льотчика з РФ

20:10

Прикмети на 16 грудня: які 4 заборони не можна порушувати, щоб весь 2023 рік не жити в бідностіВідео

19:31

Путіна терміново ізолюють у бункер через небезпечну хворобу: ЗМІ розкрили подробиціВідео

19:20

Іран воює проти України разом з РосієюПогляд

19:18

Повторить долю Горбачова: експерт назвав головну умову краху режиму ПутінаВідео

19:14

"Самовпевненість мене підвела!": Михайло Шуфутинський побився об заклад на свою бороду та програв

19:03

"Гірше смерті": правозахисник розповів про долю Путіна після закінчення війниВідео

19:00

Гороскоп на завтра 15 грудня: Ракам - занепокоєння, Стрільцям - зміни і роздратування

18:53

"Чекай ракети": депутат РФ цинічно пообіцяв хлопчикові Вові з Києва влаштувати "подарунок" на РіздвоВідео

18:44

Росіяни скуповують крадені українські паспорти: стала відома несподівана причинаВідео

18:17

Українська криптобіржа WhiteBIT стала офіційним криптопартнером ФК "Барселона" новости компании

18:09

"Все закінчилося самогубством": перший чоловік Заворотнюк розповів про хворобу актриси

17:59

Байден схвалить передачу ЗРК Patriot Україні: у Кремлі нервово відреагувалиВідео

Реклама
17:32

Повинна бути саме із вовни: навіщо носять червону нитку на зап'ясті

17:32

Морози будуть сильними: синоптик назвала дату різкого похолодання в УкраїніВідео

17:24

Україна отримає 18 млрд євро макрофіну: Європарламент прийняв важливе рішенняВідео

17:17

Росіян з 1xBet внесуть в санкційні списки РНБО на 10 років – ЗМІ

16:55

РФ може захопити нові території, але лише на одному напрямку - СвітанВідео

16:42

"Нестримно брехав": Гіркін і Соловйов зчепилися через війну в УкраїніВідео

16:37

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

16:35

"З 20 грудня почнеться боротьба": астролог назвала місто України з якого потрібно виїхати до весниВідео

16:13

Без трусів: невістка-стриптизерка Корольової вразила зухвалою витівкою

16:11

Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу

16:07

"По три-п'ять днів ми можемо бути без світла": Арестович спрогнозував ситуацію з блекаутомВідео

15:59

Як зарядити телефон без світла: 10 найпростіших способів "на різний смак"

15:55

"ЗСУ буде складно": РФ готується до серйозної атаки вже в січні - АрестовичВідео

15:37

"Кажуть, в Гаазі трибунал хочуть": Соловйов закликає окупувати НідерландиВідео

15:30

Найніжніші котлети, від яких всі будуть в захваті: смачний та швидкий рецептВідео

14:55

Королі з народу: принц Вільям і Кейт Міддлтон представили сімейну різдвяну листівку

14:53

"Це серйозний апарат": Світан назвав "винуватця бавовни" на аеродромах в РФВідео

14:52

Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО моделі MambaВідео

14:50

Відправитися на заслужений відпочинок: як правильно йти на пенсіюВідео

14:37

Зеленський провів засідання Ставки: всі подробиціВідео

Реклама
14:24

У Лукашенка за тривогою підняли військових і перекидають 20 танків до кордону з Литвою і ПольщеюВідео

14:15

Війна забрала найближчих: Злата Огневич випустила потужну пісню на підтримку українокВідео

14:00

У поїзді: Успенська розповіла, як відзначить отримання російського паспорта

13:34

"Путін вбиває": російський бізнесмен закликає не мовчати

13:31

"В РФ немає проблем з постачанням дронів з Ірану": у ЗСУ попередили про зміну Росією тактики атакВідео

13:12

"Ворогові не побажаю пройти мій шлях": дружина Тищенка різко схудла на 10 кілограмів

13:09

"Фіналізація війни - весна-літо наступного року": Подоляк зробив гучну заявуВідео

13:08

Зброя Україні - найкращий засіб для перемовин: у США різко поставили Росію на місцеВідео

12:35

Постраждалого в полоні легендарного захисника Маріуполя Діанова вдало прооперували в СШАВідео

12:30

Дружина наркодилера, якому збирала грошей на заставу, кинула його після оголошення вироку

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти