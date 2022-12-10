"Почув голос згори і пішов на війну": ЗСУ ліквідували окупанта-вчителя православної гімназії

Загарбник був удостоєний російських державних нагород, а також нагород ПВК "Вагнер".

ЗСУ ліквідували вчителя православної гімназії / Facebook Анатолій Штефан

Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook.

"Вчитель православної гімназії (філії ФСБ) читець Олександр Сухоруков почув голос згори і вирішив вступити до ПВК "Дембель" (Вагнер). За традицією успішно демобілізовано", - написав Штефан.

Українські захисники ліквідували Сухорукова ще 2 листопада в Артемівську. Загарбник був удостоєний російських державних нагород, а також нагород ПВК "Вагнер". Зокрема, "Орденом мужності", хрестом "За відвагу і мужність", хрестом "За кров і хоробрість" та "Окопним хрестом".

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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