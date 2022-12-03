Пустили Бєсіка: ЗСУ ліквідували окупанта з екзотичним ім'ям

Повідомляється, що Бесоріон "Бесік" Табагуа здобув вищу військову освіту в одному з училищ окупантів. Після чого служив офіцером в армії російських агресорів.
В Україні бійці ЗСУ ліквідували російського окупанта (уродженця міста Галі времено окупованій Абхазії, Грузія) Бесоріона "Бесіка" Табагуа. На це звернув увагу експерт і фахівець з пошуку у відкритих базах даних Іраклі Комахідзе.
За його даними, Табагуа здобув вищу військову освіту в одному з училищ окупантів. Після служив офіцером в армії російських агресорів.
Пізніше, підтвердження його загибелі було виявлено і на сторінці пабліку "Наш (Гал) Галі" в соцмережі Facebook.
"Така доля чекає всіх колаборантів і сепаратистів, які віддали перевагу обрусіння і службу ворогові. Табагуа третій або четвертий уродженець Гальського району, який віддав життя за Путіна і Росію", - написав Комахідзе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.
До того повідомлялося про те, що російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.
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