ЗСУ ліквідували бездітного окупанта-добровольця: вдова хоче народити від нього після смерті

Ліквідований окупант Іван Муханов/ Facebook Комахідзе

Українські військові ліквідували на фронті 45-річного бездітного окупанта-добровольця Івана Муханова.

Загарбник був родом із міста Красноуфімськ Свердловської області. Там його і поховали у суботу, 3 грудня. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе у Facebook.

У нього з дружиною Катериною не було дітей, і тепер вдова хоче народити від свого покійного чоловіка.

"Вдома на Ваньку чекала дружина Катерина, дітей у пари не було. Перед відправкою на "СВО" він заморозив свій біоматеріал (деталі взяття та заморозки сперми не описані). Вдова ліквідованого на спецоперації вирішила народити від покійного чоловіка", – пише Комахідзе.

Окупант поїхав на війну проти України 18 жовтня, проте довго на фронті не протримався – 12 листопада його ліквідували у місті Макіївка на Донеччині.

Загарбник раніше не служив в армії – його не брали, тому що був сиротою. У 2014 році Муханов хотів поїхати воювати на Донбас, а від початку повномасштабної війни проти України ходив до військкомату, щоб брати участь у бойових діях проти українців. Проте його постійно не брали.

Ліквідований окупант Іван Муханов/ Facebook Комахідзе

Він також писав листа Рамзану Кадирову, але і той йому відмовив.

Проте Муханов так хотів потрапити на фронт і не бажав відмовлятися від своєї ідеї, що вступив у козацтво, від якого його відправили на війну добровольцем. А повернутися додому з фронту живим йому уже не судилося.

Ліквідований окупант Іван Муханов/ Facebook Комахідзе

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували під Херсоном російського окупанта Олександра Артем'єва, який служив у "знаменитій" 9-ій роті. Загарбник, якому на момент загибелі було 56 років, з 1984 року служив в Афганістані. У серпні 2022 року він пішов воювати проти українців як доброволець.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували російського окупанта Олексія Байматова, який любив фотографуватися на фоні чужих могил. У соцмережах вдалося знайти сторінки 29-річного окупанта. Зміст акаунтів чітко демонструє кримінально-злодійський менталітет загарбника.

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