Приїхав вбивати земляків: ЗСУ ліквідували ексдепутата облдуми з Саратова, який був родом з-під Києва

Окупант так рвався вбивати співвітчизників, що вирушив на війну без бойового досвіду і навіть без служби в армії за плечима.

ЗСУ ліквідували ексдепутата облдуми з Саратова Ігоря Кононенка, який народився під Києвом/ соцмережі

Українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник загинув біля Кремінної Луганської області.

Кононенко вирушив на війну без бойового досвіду. Він раніше навіть не служив в армії. Про його загибель повідомили у соцмережах.

Загарбник був родом з Борисполя Київської області, його батьки були військовими. Він закінчив школу №8 у Борисполі, після чого разом з батьками переїхав до Саратова. Там закінчив Саратовський політехнічний інститут за спеціальністю "Виробництво будівельних виробів і конструкцій".

Окупант тривалий час працював у будівельній галузі на різних посадах, потім був депутатом Саратовської обласної думи п'ятого скликання. У 2013 році відмовився від мандату. Був шанувальником шахів, тому часто надавав допомогу в організації турнірів і пошуку спонсорів.

Останнє місце роботи Кононенка – "Роснефть". Звідти він звільнився навесні 2022 року.

На війну загарбник вирушив на початку жовтня, але не протримався там довго – 16 листопада його ліквідували.

В окупанта залишилися дружина і двоє синів.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні було ліквідовано окупанта, який добровольцем вирушив на війну. Вдома його не дочекалися дружина і троє дітей. Обставини загибелі не розкриваються. Відомо, що Володимир Луговін відправився в зону "СВО" в червні, тобто до мобілізації – добровільно.

Нагадаємо, українські військові ліквідували на фронті 45-річного бездітного окупанта-добровольця Івана Муханова. У нього з дружиною Катериною не було дітей, і тепер вдова хоче народити від свого покійного чоловіка за допомогою замороженого біоматеріалу.

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