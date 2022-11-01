"Тьху, вівці": Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатою

Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатою/ УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав російських пілотів, які бомблять Україну, добровільними рабами. Він наголосив, що за їхні злочини доведеться платити високу ціну їхнім дітям та онукам.

Арестович заявив, що для РФ ця війна уже програна, і ніякі масштабні руйнування України не зможуть виправити ситуацію на користь Росії. Тим більше, що країна-агресорка і не зможе досягнути ніяких масштабних руйнувань. Про це радник очільника ОП написав у Facebook.

При цьому він висловив нерозуміння, за що взагалі боряться російські пілоти, які погоджуються бомбити Україну.

"Зрозуміло, за що бореться Путін, безглуздо затягуючи програну війну – за особисте політичне та фізичне виживання (даремно). А ви – за що? Репарації за все, що ви зруйнували, доведеться платити вашим дітям та онукам. Роками, десятиліттями. Зліт – намотав лічильник. Зліт – ще раз. Вам теж доведеться виплатити своє – одним грошима, іншою ударною працею на лісоповалі, третім – життям та здоров'ям", – зазначив Арестович.

Він додав, що російські пілоти-злочинці уже розплачуються як мінімум своєю гідністю.

Також Арестович зазначив, що російські пілоти по суті – добровільні раби, адже навіть не мають своєї думки і не висловлюють її.

"Нездатність скласти двічі по два і зайняти особисту позицію у російського офіцерства межує з особистим добровільним рабством. Адже колись були гвардійські перевороти, армія царів знімала. Тьху, вівці", – підсумував радник голови ОП.

Раніше Арестович жорстко висловився про Путіна через ядерні погрози. Він зазначив, що російський диктатор погрожує застосувати "брудну бомбу", переводячи стрілки на Україну. Але "директору" Росії загрожує доля лівійського диктатора Каддафі.

Нагадаємо, Путін став посміховиськом у мережі після того, як вигадав неіснуючий підводний апарат і спихнув на нього вину за удари по російських кораблях у Севастополі. Президент РФ видав чергову лякалку про нібито потужні підводні дрони, які є в українських військових. За його словами, ці дрони нібито мають 6 метрів у довжину і при цьому переносять у собі 500 тон вибухівки.

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