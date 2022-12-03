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Любив чужі могили: ЗСУ ліквідували окупанта з дивними захопленнями

3 грудня 2022, 18:00

У соцмережах вдалося знайти сторінки 29-річного окупанта. Зміст акаунтів чітко демонструє кримінально-злодійський менталітет загарбника.

оккупант
ЗСУ ліквідували окупанта Олексія Байматова / OSINT Georgia

Збройні сили України ліквідували російського окупанта Олексія Байматова, який любив фотографуватися на фоні чужих могил.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе у Telegram, некролог про загарбника із Усть-Куломського району Комі з'явився у російському провінційному пабліку.

Він зауважив, що відомостей про окупанта у російських ЗМІ немає, але у соцмережах вдалося знайти сторінки 29-річного окупанта. Як зазначив експерт, зміст акаунтів чітко демонструє кримінально-злодійський менталітет загарбника.

"На сторінці його матері Галини Байматової виявлено серію фото, на яких Олексій Байматов та його сімейство позують на тлі чужих могил", - розповів Комахідзе.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Більше новин про ліквідованих окупантів:

війна в Україні війна Росії та України
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