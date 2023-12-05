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У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

Анна Ярославська
5 грудня 2023, 07:34
Метою удару по Криму можливо був суднобудівний завод. Керченський міст був закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло.
Керченський міст
Керченський міст закритий через вибухи в Криму / Фото: t.me/Crimeanwind

У ніч на 5 грудня у тимчасово окупованому Криму було голосно - жителі півострова повідомляли про звуки вибухів, прольоти ракет і роботу ППО. Керченський міст закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло.

Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на своїх підписників повідомляв про звуки вибухів у Керчі, Феодосії, Старому Криму.

"У районі Керченського мосту немає світла, все в темряві", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Повідомляється, що у Феодосії гриміли вибухи о четвертій годині ранку, потім була стрілянина з чогось великокаліберного. Ще три вибухи пролунали о 6:05, 6:08 та 6:14.

"У Феодосії знову голосно. Повідомляють про проліт ракет. Знову сильний вибух у Феодосії о 6:25", - зазначили на каналі.

У районі Старого Криму пролунали щонайменше два вибухи.

"Над старим Кримом був проліт, імовірно, ракети в бік Феодосії", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Вночі в Криму пролунали вибухи:

У Криму прогриміли вибухи
У Криму прогриміли вибухи / скріншот

РосЗМІ пишуть, що Кримський міст перекривався вночі на 4 години 12 хвилин.

Рух було зупинено о 3:25, відновлено – о 7:37. На даний момент це перекриття було одним із найтриваліших з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року.

Тим часом жителі Криму панікують в соцмережах і кажуть, що нарахували близько 30 вибухів над Керчю:

Скріншот Telegram
Скріншот Telegram
Скріншот Telegram
Скріншот Telegram

Метою удару по Криму можливо був суднобудівний завод.

"Є відомості, що в Керчі стало зле суднобудівному заводу "Залив" імені Бутоми. Інформація потребує перевірки. На Керченському СРЗ, до речі, будують кілька військових кораблів. А 4 листопада українською ракетою там був знищений новий МРК "Аскольд", - зазначає Кримський вітер.

Довідка. Суднобудівний завод "Залив" імені Бутоми — суднобудівний завод в Керчі. Є містоутворюючим підприємством і одним з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі.

Завод відомий як будівельник військових фрегатів. До 2014 року в основному будував корпуси суховантажів і балкерів, виконував замовлення для бурових платформ і займався судноремонтом.

Розташований на березі Керченської протоки, між двох морів — Чорним і Азовським, в захищеній від східних вітрів бухті. Займає площу понад 140 гектарів.

Через анексію Криму та вторгнення Росії в Україну завод перебуває під міжнародними санкціями країн Євросоюзу, США, Великої Британії та інших.

Що кажуть у Міноборони РФ

Відомство Сергія Шойгу стверджує, що засобами ППО РФ вночі знищено 22 українських безпілотники та ще 13 перехоплено над Азовським морем та Кримом.

У Міноборони РФ додали, що вранці ще 4 українських безпілотних літальних апарати були знищені та ще два перехоплені над акваторією Азовського моря.

ЗСУ анонсували удари по Криму

Російські окупанти втратили значну кількість захисних споруд через шторм, який вирував у Чорному морі 26-27 листопада. Однак українським військовим це лише на користь і вони планують цим скористатися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Росіяни повинні відновити свій "захист" впродовж двох тижнів. Таким чином зовсім скоро ЗСУ можуть завдати ударів не лише по Кримському мосту, але і по Севастополю і навіть Новоросійську, де окупанти тримають свої кораблі та катери.

Як повідомляв Главред, раніше у ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному морі.

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