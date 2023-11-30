Зеленський - про звільнення територій: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно

Захоплені окупантами Росії Крим і Донбас чекають на повернення в Україну, з півостровом буде менше проблем, вважає президент Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-ob-osvobozhdenii-territoriy-krym-zhdet-a-s-donbassom-budet-ochen-slozhno-10520983.html Посилання скопійоване

У Криму не було бойових дій, тому його повернути буде легше - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Окупований агресором Росією Крим у ментальному плані буде повернути легше, ніж Донбас. На півострові не було військових дій, а більша частина Донецької та Луганської областей максимально мілітаризовані. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі зі студентами одного з вищих навчальних закладів Миколаєва глава держави поділився думкою, згідно з якою Крим ментально буде легше повернути, ніж Донбас.

На думку президента, це пояснюється тим, що на Кримському півострові не було бойових дій, а більша частина Донецької та Луганської областей потрапила під окупацію і максимальну мілітаризацію.

відео дня

"Бойових дій в Криму не було, тому я думаю, що Крим чекає дуже повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, тому що велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована", - підкреслив Володимир Зеленський.

Крим буде повернути легше, ніж Донбас

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді розповів, як ЗСУ повернуть Крим і Донбас. За його словами, звільнення півострова залежить від виходу до узбережжя Азовського моря. З Донбасом складніше, оскільки ніхто не буде йти лобовими атаками і воювати у міській забудові.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна може повернути Крим влітку 2024 року, якщо отримає більше далекобійних ракет і бойову авіацію. Згідно з його прогнозом, Донбас доведеться повертати вже в 2025 році.

"Авіація і далекобійні ракети дозволять звільнити Крим за 3-4 місяці, це має відбутися в червні-серпні наступного року. Далі будемо займатися Донбасом. Звільняти Донбас після Криму буде вже легше, але бойова робота все одно затягнеться. У такій ситуації піде просування до кордону і з'явиться можливість відсікти регіон від Росії. Щоправда, для цього доведеться зайти на територію Росії – в Ростов або Таганрог, щоб відсікти Донбас за східними рубежами, або рухатися по Сіверському Дінцю, Дону або Міусу. Донбас доведеться зачищати, напевно, десь навесні 2025 року", - підкреслив Світан.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.