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Знищено десятки окупантів: у Мережі дізналися про удар по авіабазі РФ у Криму

Олексій Тесля
29 листопада 2023, 12:44
"Бавовна" дістала аеродром у Саках, де базувався 43-й авіаційний полк окупантів РФ.
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У Криму вдарили по розташуванню окупантів РФ / скріншот

У захопленому РФ Криму було атаковано місце розташування 43-го винищувального авіаційного полку російських окупантів.

Удар було завдано по військовому аеродрому окупантів РФ у Саках. Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" і публікує кадри пожежі після нанесеного удару.

Також зазначається, що внаслідок завданого удару по розташуванню загарбників було знищено близько 30 осіб особового складу окупантів РФ.

відео дня

"Вночі в тимчасово окупованому Криму був черговий приліт. На цей раз "бавовна" дістала аеродром в Саках, де базувався 43-й авіаційний полк ВКС з Росії. Після прильоту знищено близько 30 осіб особового складу окупантів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - у мережі показали наслідки удару по базі РФ у Криму:

Screenshot
/ Скріншот

Відзначимо, що як пише Суспільне, в окупованому Севастополі вранці в середу, 29 листопада, було чутно кілька вибухів.

"Я чув 3-4 вибухи з боку бухт. Вибухи були тихі, можливо це навчання", - розповів місцевий житель.

При цьому повітряна тривога в місті не оголошувалася, уточнюється в повідомленні.

У свою чергу Сили оборони півдня розповіли, що в результаті шторму в окупованому Криму впав дрон-камікадзе "Шахед".

Захисники півдня розповіли, що один з "Шахедів" штормом відніс в окупований Крим. Ймовірно, це один з дронів, які РФ запускала по Україні.

Раніше партизани України в Криму знайшли кораблі РФ. Українські партизани зроблять все можливе для якнайшвидшого звільнення окупованого Росією Кримського півострова, сказали в Атеш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Криму виявили невідомий масштабний комплекс. На окупованому півострові Крим одна зі станцій випромінює нез'ясовно потужні хвилі.

Як заявили раніше у Військово-Морських силах України, ЗСУ знищили 15 кораблів окупантів Росії, ще майже стільки ж пошкодили. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що росіяни прибрали з Чорного моря ракетоносії, якими могли б бити по Україні.

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