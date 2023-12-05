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ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
5 грудня 2023, 00:01
Роcійські окупанти через шторм втратили велику частину захисних споруд.
ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом
В ГУР анонсували удари по окупантам в Криму / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, pixabay

Російські окупанти втратили значну кількість захисних споруд через шторм, який вирував у Чорному морі 26-27 листопада. Однак українським військовим це лише на користь і вони планують цим скористатися. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Росіяни повинні відновити свій "захист" протягом двох тижнів. Таким чином зовсім скоро ЗСУ можуть завдати ударів не лише по Кримському мосту, а й по Севастополю та навіть Новоросійську, де окупанти тримають свої кораблі та катери.

"Мова йде не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди в Севастополі і в Новоросійську зокрема. Звичайно, ворог абсолютно справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки і оборони. Не будемо розкривати всіх секретів", – сказав Юсов.

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Він додав, що російські кораблі "не почуваються в безпеці".

Знищення Кримського мосту

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст. Ворог посилив оборону мосту та постійно перекидає кораблі з порту в порт. Однак ворог намагається уникати заходу в Севастополь, бо ЗСУ час від часу атакують цілі.

Пізніше у ВМСУ зазначили, що ніякий захист не допоможе окупантам та натякнули на удари по Кримському мосту. Українські сили не приховують, що Кримський міст, який є основним логістичним маршрутом окупантів на півдні, залишається ціллю ЗСУ для завдання ударів.

Згодом у ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".

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