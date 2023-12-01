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Удари по окупантах у Криму: в ГУР розкрили деталі спецоперацій у Чорному морі

Олексій Тесля
1 грудня 2023, 09:44оновлено 1 грудня, 10:28
У росіян є проблеми, які заважають їм бачити все, що відбувається в Чорному морі, кажуть в ГУР.
ГУР
З'явилися деталі спецоперацій ГУР в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці спецназу Головного управління розвідки Міноборони розкрили деталі здійснених ними операцій у Чорному морі.

Проведені операції показали слабкі місця росіян в Чорному морі і допомогли повернути Україні газові вишки. Про це йдеться в матеріалі проекту "Ukrainian Witness".

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Тимур розповів про роботу військових розвідників у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму.

Підкреслюється, що кожна операція проходить під керівництвом начальника ГУР Кирила Буданова.

Деталі місій описав бойовий побратим Тимура, командир групи спецназівців на псевдо "Боргезе". Він зазначив, що у росіян є ряд технічних труднощів, які заважають їм бачити все, що відбувається в Чорному морі.

Дивіться відео - у ГУР розкрили деталі ударів по окупантах у Криму:

Що таке "вишки Бойка"?

"Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої.

Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

Раніше повідомлялося, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Під контроль повернуті бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида"і СПБУ "Сиваш".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму. Україна в ході військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включаючи супутникові дані, сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, в Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

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Чорне море ГУР новини Криму війна Росії та України
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