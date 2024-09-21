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В окупованому Криму неспокійно: Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухи

Руслана Заклінська
21 вересня 2024, 21:46
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На вулицях Севастополя зупинили транспорт та закликали покинути прибережні зони.
В окупованому Криму неспокійно: Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухи
У Криму пролунала серія вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот, Кримський вітер

Увечері суботи, 21 вересня, на тимчасово окупованій території Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти скаржаться на ракетну атаку. Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".

В Сімферопольському районі пролунало близько 10 вибухів. Як зазначає "Кримський вітер", саме там розташовані склади боєприпасів армії РФ.

"У небі над Сімферополем пролунали вибухи від роботи ППО. На вулицях Севастополя зупинено транспорт, влада закликала жителів покинути прибережні зони. На півострові було короткочасно оголошено ракетну небезпеку. Повідомляють про атаку балістичними ракетами", - пише російський Telegram-канал ASTRA.

відео дня

Крім цього, вибухи чули у Перевальному, де базується 126-та бригада берегової оборони ЧФ РФ. Внаслідок вибухів у Сімферополі спрацювала сигналізація на автомобілях у районі масиву Мате Залки та автовокзалу.

У Севастополі та Бахчисараї працювали російські системи ППО, намагаючись відбити атаку. Окупаційна влада, як зазвичай, заявила, що робота протиповітряної оборони була успішною, "жертв і руйнувань немає".

Дивіться відео вибухів у Криму:

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві чули п'ять вибухів: чотири – в районі Кіровського, зокрема біля аеродрому і залізничної станції, та один – біля Джанкоя.

Також в ніч на 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ, який запускав ракети по Одещині. За даними проєкту "Кримський вітер", винищувач зник з радарів після запуску 4 ракет.

Згодом ГУР розкрило деталі рейду біля узбережжя окупованого Криму. Командир підрозділу "Химера" Олександр Капшин ("Каппа") повідомив, що 11 вересня за участі кількох спецпідрозділів було завдано втрат окупантам у живій силі та техніці. Під час операції спецпризначенці збили російський винищувач Су-30СМ.

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