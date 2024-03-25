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У великому регіоні України чоловікам заборонили наближатися до кордону: що сталося

Дмитро Відоменко
25 березня 2024, 13:40
Прикордонники заборона на виїзд Держприкордонслужба ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою. Йдеться про зону у Вінницькій області
Прикордонники, ухильники
Більшості чоловіків заборонили наближатися до кордону на Вінниччині / Колаж Главред, фото Держприкордонслужба

Держприкордонслужба у Вінницькій області ввела низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою. Про це повідомляється Могилів-Подільський прикордонний загін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студентської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в'їзд осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років включно у вищевказану, зокрема з метою туризму, відпочинку, рибальства", - заявили вони.

Ці обмеження поширюються на всіх чоловіків, крім:

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  • людей, які постійно або тимчасово проживають чи працюють у її межах, за наявності в них відповідних підтверджувальних документів;
  • людей, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, розташованих усередині громад, за умови наявності у них підтверджувальних документів;
  • власників земельних ділянок, що знаходяться в межах смуги, за умови наявності у них відповідних підтверджувальних документів;
  • осіб, які прямують транзитом із пунктів пропуску через державний кордон в інші райони;
  • осіб, які прямують до пунктів пропуску через державний кордон з метою перетинання державного кордону, за наявності в них відповідних підтвердних документів;
  • осіб, які прибувають на запрошення і яких зустрічають громадяни, які постійно проживають на території відповідної громади та зобов'язалися нести відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань запрошеними особами.

Крім того, кажуть прикордонники, в'їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років до району вищезазначеної місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення, окрім використання для в'їзду та пересування таких автомобільних доріг:

  • Т-2308 маршруток "Муровані Курилівці - Яришів";
  • М-21 сполученням "Вінниця - Могилів-Подільський";
  • Р-36 сполученням "Немирів - Могилів-Подільський";
  • Т-0218 сполученням "Бабчинці - Ямпіль";
  • Р-08 сполученням "Томашпіль - Ямпіль";
  • Т-0202 сполученням "Крижопіль - Ямпіль";
  • Т-0225 сполученням "Піщанка - Болган";
  • Т-0233 сполученням "Крижопіль - Студена".

Що за відомство Державна прикордонна служба України?

Державна прикордонна служба України - правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує охорону державного кордону України та виключної економічної зони України, повідомляє портал "Вікіпедія".

Покарання для ухильників і виїзд за кордон

Як повідомляв Главред, 30 січня Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують змінити спосіб обмеження ухильників. Тепер це буде робитися через суд, а не через ТЦК або військкомати. Якщо громадянин протягом 10 днів не виконав обов'язок і не з'явився в ТЦК, його банківські рахунки можуть заарештувати, обмежити право на виїзд за кордон і керування транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше пункт про внесення ухильників до бази боржників у законопроєкті про мобілізацію в Україні викликав запитання й обурення. Член Комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський повідомив, що від цього пункту відмовилися.

Крім цього, нардепи пропонували дозволити виїзд за кордон усім українським військовозобов'язаним чоловікам за умови перерахування грошей на Збройні Сили України. Законопроєкт розглядає можливість надати право виїзду чоловікам віком від 18 до 60 років за наявності певних документів, а також відкриття рахунка в Державному банку з вкладом і його щомісячним поповненням під час перебування за кордоном.

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