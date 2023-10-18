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Що чекає на ухильників за кордоном і студентів за 30-ть: у Зеленського відповіли

Андрій Ганчук
18 жовтня 2023, 15:23 оновлено 18 жовтня, 15:29
Україні навряд чи вдасться масово екстрадувати з Європи чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час воєнного стану, вважає Федір Веніславський.
Студенти, кордон, мобілізація
В Україні поки що не збираються карати військовозобов'язаних, які виїхали з країни під час війни, а студентів за 30 не позбавлять відстрочки - Веніславський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, Генштаб ЗСУ

Особи, які під час повномасштабної війни агресора Росії проти України незаконно виїхали за кордон, навряд чи будуть притягнуті до відповідальності. Також навряд чи скасують відстрочку для студентів, які старше 30 років і вступили до університетів після початку війни. Про це заявив представник президента в парламенті і член Комітету з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Як повідомляє BBC, він розповів про те, що в Раді планували зареєструвати законопроект, що передбачає відповідальність для осіб, які виїхали за кордон без належних підстав.

Втім, таку ініціативу так і не запустили, а Київ навряд чи екстрадує чоловіків, які виїхали до іншіих країн після війни.

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"Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну…Зараз це не варто робити. Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект…Офіс Генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, – немає таких підстав", - пояснив ситуацію Веніславський.

Відстрочку для студентів старше 30 років не скасують

На початку вересня влада збиралася запустити ініціативу, яка передбачала б позбавлення відстрочки чоловіків, які після 30 років вирішили стати студентами і вступили до вузів, коли почалася повномасштабна війна.

За словами депутата, ініціатива "забуксувала" і навряд чи це питання буде вирішуватися найближчим часом.

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене, як для юриста, форма уникнути призову за мобілізацією… На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - підкреслив Федір Веніславський.

Чи можуть мобілізувати студентів в Україні

Право на відстрочку від строкової служби та загальної мобілізації під час воєнного стану в Україні надається студентам на весь термін навчання. Мобілізувати студентів можуть тільки за їхнім власним бажанням.

На початку вересня в Раді з'явився законопроект, в результаті ухвалення якого особи, які стали студентами у 2022 році у віці після 30 років, позбавлялися б права на відстрочку. Таких студентів могли б мобілізувати.

Крім того, був зареєстрований ще один законопроект №9672. Там вже немає вікового критерію і передбачена відстрочка від мобілізації для студентів після 30 років, які вступили на дефіцитні спеціальності.

Адвокат Ростислав Кравець підтвердив інформацію, згідно з якою студенти старше 30 років мають право на відстрочку від мобілізації. За його словами, йдеться про студентів денної та дуальної форм навчання.

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Верховна Рада студенты мобілізація в армію Федір Веніславський
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