Мобілізація в Україні: Рада готує "революцію", в ОП погрожують покарати ухилянтів

У Раді готують зміни норм мобілізації, рекрутингу, а також проходження військової служби.

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Мар'яна Безугла і Михайло Подоляк висловилися щодо мобілізації в Україні / Колаж: Главред, Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Facebook м. Подоляка, Facebook / bezuhlamariana

Президент Володимир Зеленський відверто сказав, що військові говорять про потребу мобілізації у 440 тисячах бійців для ЗСУ, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент говорить про те, що мало сказати "нам потрібно". Треба будувати систему, пояснивши мотиви. Перш за все внести зміни до відповідних законодавчих норм, а після цього вийти і відверто поговорити з людьми", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Разом з тим він погодився з ідеєю про призов в армію чоловіків, які перебувають за кордоном і покарання для тих, хто не з'явиться.

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"Це правильна ідея. Все-таки треба бути свідомим, тому що виглядає дивно. Хтось тут повинен нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там почекає, поки ці люди все виконають", - зазначив співрозмовник.

Подоляк додав, що для реалізації цієї ініціативи необхідно виробити рішення на рівні Генштабу, Міністерства оборони, МЗС, а також урядів інших країн, де перебувають українці призовного віку.

Що кажуть у Верховній Раді

У свою чергу заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла про оновлення законопроекту про мобілізацію відповідно до зауважень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У проекті закону йдеться про зміну норм стосовно мобілізації, рекрутингу, проходження військової служби, та інші питання системи функціонування армії.

Основні положення нових змін до законодавства:

Мобілізувати можуть людей, яким виповнилося 25 років (зараз мобілізація тільки з 27);

Отримують відстрочку, але не підставу для звільнення здобувачі другої вищої освіти, яким менше 30 років;

Обмежуються права ухилянтів і посилюється участь Національної поліції в мобілізаційних заходах;

Відстрочку можуть мати особи з інвалідністю 1-2 групи;

Жінки підлягають мобілізації тільки за бажанням, тобто на добровільній основі;

При постановці на облік від відстрочки звільняються держслужбовці, правоохоронці, прокурори, ДВС;

Прибирається строкова служба і звільняються строковики, всі звільнені строковики стають такими ж громадянами, як і інші, і їх мають право мобілізувати з 25 років;

Підстави для звільнення з військової служби мають особи, які прослужили під час воєнного стану 36 місяців і уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу);

Запроваджується базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах та базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

Уточнюється, що державні органи, адміністрації зобов'язані мобілізувати, а не сприяти цьому процесу мобілізації, як було раніше;

Мобілізація транспортних засобів поширюється на всіх, крім фізичних осіб;

Військовий облік запроваджується на всіх громадян з 18 по 60 років. Враховувати будуть всіх, навіть тих, хто має відстрочку і кого можуть мобілізувати тільки за бажанням;

Вводиться новий документ, а саме Військово-обліковий сертифікат, в якому буде вказуватися військовозобов'язана особа, а також, чи має відстрочку, бронь і т. п.;

Кабінет міністрів України визначає порядок військового обліку за кордоном;

Громадяни повинні надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, самостійно з'явитися в ЦНАП/ТЦК для уточнення даних, постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника);

Створюється можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, засудженої до відбування покарання з випробуванням;

Прибирається категорія "обмежено придатний".

Позиція Міністерства оборони

Водночас речник Міністерства оборони Іларіон Павлюк в ефірі інформаційного телемарафону уточнив, що рекрутинг не скасовує процес мобілізації до лав Збройних сил, а також не замінює призов, а за допомогою процесу рекрутингу Міноборони планує набрати більше людей.

За його словами, коли Міноборони говорить про важливість рекрутингу, то у громадян може скластися помилкове враження нібито "тепер захищає Україну тільки той, хто хоче, а хто не хоче — тому не треба".

"Рекрутинг - це, перш за все, поліпшення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах. Ми їм пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації або порядку, приєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей... але це не може означати, що будуть служити тільки ті, хто хоче і що тепер можна вибрати тільки не бойові спеціальності, незважаючи на те, що в армії дійсно велика потреба в різних спеціальностях", — пояснив представник Міністерства оборони.

За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати повістки, а добровільно приєднатися до ЗСУ, вибрати спеціальність і місце служби. Втім, "кому треба і буквально фізично захищати країну, бо ворог сам себе не знищить", наголосив Павлюк. Тому для захисту держави в будь-якому випадку наберуть необхідну кількість людей.

"Ми, звичайно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться підбирати", — додав Павлюк.

Мобілізація в Україні

Раніше в Міноборони уточнили позицію щодо можливості мобілізації осіб, які перебувають за кордоном. Міністр оборони Рустем Умеров не мав на увазі в своїх словах юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг - це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Це не виключає мобілізації, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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