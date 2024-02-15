У Києві, Дніпрі, Львові прогриміли потужні вибухи: є "прильоти"

Російські окупанти підняли в небо кілька бомбардувальників Ту-95мс. РФ б'є ракетами по Україні.

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Окупанти підняли в небо Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

У четвер, 15 лютого, у Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдають масованого ракетного удару. По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Мер столиці Віталій Кличко заявив про роботу ППО. Також протиповітряна оборона працює і в інших містах.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російські окупанти вночі підняли в небо кілька бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому Оленя (Мурманська обл., РФ).

"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4:00", - йшлося у повідомленні.

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Були пуски крилатих ракет "Калібр" і ракет з ТУ-95мс.

Пізніше стало відомо, що ракети маневрують із Київської області в Черкаську, Вінницьку та Житомирську. Також керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, рухалася в напрямку Дніпра.

07:10 Почалися відбої тривог в областях.

06:58 У Львові є влучання, повідомив мер Садовий,

"За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає. Загроза досі актуальна", - написав він.

06:53 У Запоріжжі чути звуки вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров, за попередніми даними, є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя.

Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.

06:48 У Повітряних силах попередили про ракету у межах міста Львів, а також про те, що в напрямку Тернополя рухається ракета з Хмельниччини.

06:35 "У Львові чутно звуки вибухів. Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі!", - закликав мер Садовий.

06:30 Загроза ракетного удару для Львова. У місті пролунала серія потужних вибухів. Працюють сили ППО.

"Пройдіть в укриття, якщо ви ще не там", - написав мер міста Андрій Садовий.

06:19 У Повітряних силах жителів Дніпра закликали терміново пройти в укриття.

06:18 Ракети рухаються на Київ із Чернігівщини.

06:14 Вибухи в Києві підтвердив Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Не залишайте укриттів!", - написав він у Telegram.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти ввечері 14 лютого завдали ракетного удару по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією губернатора, загарбники влучили по житловій забудові з установки С-300.

Уранці 7 лютого в Україні окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чутно звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО. Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

За даними Повітряних сил, 7 лютого 2024 року окупанти запустили по Україні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні ракети. Знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131".

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