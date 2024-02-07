РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами: збили вдалося не усі

У Повітряних силах розповіли, що вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

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РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія вранці у середу, 7 лютого, здійснила черговий масований удар по Україні ракетами і дронами. Окупанти запустили по нашій державі 64 засоби повітряного нападу, з них 44 – ракети і 20 безпілотників.

Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що російські окупанти застосовали для ударів дрони та крилаті, балістичні і зенітні керовані ракети.

Окупанти під час удару загалом використали:

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20 ударних дронів типу "Shahed-136/131" (запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).

Захисникам України вдалося знищити 44 ворожі повітряні цілі.

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

3 крилаті ракети "Калібр",

15 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131".

"У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", – додали у Повітряних силах.

Удар ракетами і дронами по Україні 7 лютого

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також повідомлялося, що російські ракети летіли в бік Польщі, у небо терміново підняли польську авіацію. Неподалік польського кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.

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