РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами: збили вдалося не усі

Країна-агресорка Росія вранці у середу, 7 лютого, здійснила черговий масований удар по Україні ракетами і дронами. Окупанти запустили по нашій державі 64 засоби повітряного нападу, з них 44 – ракети і 20 безпілотників.
Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що російські окупанти застосовали для ударів дрони та крилаті, балістичні і зенітні керовані ракети.
Окупанти під час удару загалом використали:
- 20 ударних дронів типу "Shahed-136/131" (запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).
Захисникам України вдалося знищити 44 ворожі повітряні цілі.
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,
- 3 крилаті ракети "Калібр",
- 15 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131".
"У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", – додали у Повітряних силах.
Удар ракетами і дронами по Україні 7 лютого
Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.
Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також повідомлялося, що російські ракети летіли в бік Польщі, у небо терміново підняли польську авіацію. Неподалік польського кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.
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