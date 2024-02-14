Росія вдарила по Харківщині: влучила у двоповерхівку, багато поранених

Російські окупанти ввечері, 14 лютого, завдали ракетного удару по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією губернатора, загарбники поцілили по житловій забудові з установки С-300.
"Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним", - уточнив Синєгубов.відео дня
Через удар РФ постраждали 7 місцевих цивільних.
"Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", - вказав очільник ОВА.
Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу.
Ракетні удари Росії
У середу вранці, 7 лютого, російські терористи завдали масованих ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та низці інших областей. Це вже третя масована повітряна атака росіян у 2024 році. Протягом цієї тільки над Києвом й областю сили ППО знищили приблизно 20 ворожих цілей.
РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.
Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Удар по "Кунікову": Столтенберг звернувся до ЗСУ з похвалою
- Росіяни взяли під вогневий контроль єдину дорогу до Авдіївки - ОВА
- Засліпити артилерію РФ: Зеленський доручив створити нову систему боротьби з БПЛА