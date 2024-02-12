BBC: РФ справді вдарила "Цирконом" по Україні

Експерти вивчають уламки ракет, якими РФ атакувала Київ 7 лютого.

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Росія атакує Україну ракетами / Колаж Главреда. Фото: Полтавська ОВА, міноборони рф

Росія справді використовувала для ударів по Україні 7 лютого протикорабельну гіперзвукову крилату ракету "Циркон", цитує висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз служба BBC.

Про те, що окупанти використовували цю ракету, свідчить маркування на частинах і уламках, ідентифікація вузлів, деталей та особливості типу зброї, йдеться у висновках експертів.

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Зокрема, на уламках ракети виявлено лазерне маркування 3М22. Серед уламків також знайдено елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Наразі вивчається складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

Росія вдарила ракетою Циркон - головне

Раніше фахівці Defense Express повідомляли, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

За отриманою інформацією видання, ракета досить сильно фрагментована, тому це значно ускладнює її ідентифікацію. Крім цього, про саму ракету "Циркон" відомо доволі мало, оскільки вона не демонструвалася публічно. Навіть у самій Росії статус цієї ракети є невизначеним.

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