"З Калібрами проблеми": у ЗСУ розповіли про нетипове використання ракет окупантами

Ймовірно, загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, що залишилися в Севастополі, які вони використовували при обслуговуванні ракетних установок.

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У 2024 році росіяни двічі запускали по три "Калібри" / Колаж Главред, фото: МО РФ, Вікіпедія

У 2024 році російські окупанти під час ракетних атак по Україні застосовували ракети Калібр. Двічі росіяни запускали по три "Калібри", що є не типовим. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, під час атаки 2 січня окупанти використовували надводний ракетоносій.

Також під час крайньої ракетної атаки загарбники використовували підводний ракетоносій, який не перебував на бойовому чергуванні. Окупанти вивели його під час ракетної атаки, щоб це було несподіванкою для сил ППО.

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"Але, ще раз зауважу, таке нетипове використання. Очевидно, одна не зійшла. Тобто, коли випускається три ракети, дуже велика підозра, доля вірогідності, що щось не спрацювало і одна з ракет або заклинила, або не вийшла, або ще трапилися якісь неприємності", - сказала Гуменюк в ефірі телеканалу Київ24.

Вона зазначила, що це може свідчити про зношення ракетних установок на носіях, тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, що залишилися в Севастополі та використовувалися під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих "Калібрів".

Як повідомляв Главред, вранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО. Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

За даними Повітряних сил, 7 лютого 2024 року окупанти запустили по Україні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні ракети. Знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131".

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