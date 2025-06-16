РФ атакувала Україну дронами: відомо про пожежу на підприємстві та постраждалого

У Київській області постраждав чоловік.

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Удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ua.depositphotos.com

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Росія атакувала різні області України дронами

У Запоріжжі внаслідок атаки почалася пожежа на підприємстві

В Київській області пошкоджено приватний будинок

В ніч на 16 червня, російські окупанти атакували Україну дронами. Так, в Запоріжжі внаслідок атаки почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні. відео дня

Федоров наголосив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки РФ у Київській області

Водночас, в одному з районів Київської області є пошкодження та постраждалий. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, пошкодження зафіксовано в Обухівському районі. Зокрема, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Крім того, постраждав 60-річний чоловік.

"На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Калашник зауважив, що більш детальна інформація буде згодом.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 15 червня президент Володимир Зеленський заявив, що після звернень США щодо утримання від ударів по російських енергетичних об’єктах, Росія здійснила комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру в Полтавській області.

У ніч на 15 червня, країна-агресор Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України. Ворог бив ракетами та ударними безпілотниками.

У ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. Ворог завдав 17 ударів дронами по двох районах міста.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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