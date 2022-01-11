У Києві горить Виноградар: під загрозою кондитерський цех

Вогонь спалахнув у металевому ангарі.
У Києві спалахнула пожежа на вул. Світлицького, 35. Осередок вогню зафіксований в металевому ангарі, площею близько 300 метрів квадратних.
За даними видання Сьогодні з посиланням на ГУ ДСНС, на даний момент рятувальники намагаються загасити вогонь.
"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, в якій розташований кондитерський цех. Існує загроза поширення вогню на кондитерський цех. Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки", - повідомили в ДСНС столиці.
На місці працюють 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 пожежників.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Також відомо, що рятувальники невчасно прибули на місце події через затори.
Зазначимо, за останню добу в країні сталося 107 пожеж, в яких загинули семеро людей.
За перших 10 днів нового року число пожеж склало 1118. У вогні в 2022 році загинули 69 осіб, ще 42 отримали травми різного ступеня тяжкості.
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