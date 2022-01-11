У Києві горить Виноградар: під загрозою кондитерський цех

Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки / Сегодня

У Києві спалахнула пожежа на вул. Світлицького, 35. Осередок вогню зафіксований в металевому ангарі, площею близько 300 метрів квадратних.

За даними видання Сьогодні з посиланням на ГУ ДСНС, на даний момент рятувальники намагаються загасити вогонь.

"Ангар прибудований до двоповерхової будівлі, в якій розташований кондитерський цех. Існує загроза поширення вогню на кондитерський цех. Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки", - повідомили в ДСНС столиці.

На місці працюють 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 пожежників.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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Також відомо, що рятувальники невчасно прибули на місце події через затори.

Зазначимо, за останню добу в країні сталося 107 пожеж, в яких загинули семеро людей.

За перших 10 днів нового року число пожеж склало 1118. У вогні в 2022 році загинули 69 осіб, ще 42 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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