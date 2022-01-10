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Моторошна трагедія на Вінниччині: дитина загинула у вогні, багатодітна сім'я залишилася без будинку

10 січня 2022, 09:19

П'ятеро дітей залишилися без одягу, їжі та документів, їх прихистили сусіди.

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У Вінницькій області сталася смертельна пожежа / скріншот

У Вінницькій області сталася трагедія: під час пожежі у селі Тараскі загинув 7-річний хлопчик Андрійко.

Від будинку, де жила багатодітна сім'я Барабашів, залишилося тільки згарище. Стіни вигоріли повністю, а стеля впала. П'ятеро дітей залишилися без одягу, їжі та документів, їх прихистили сусіди, повідомляє ТСН.

Подробиці смертельного пожежі

Двох дівчаток і трирічного братика на вулицю встигла вивести старша 18-річна сестра Аня. Батьки в цей час спали. Семирічного Андрійка знайти не змогли.

Тіло дитини наші на згарищі. "Він сховався під ліжком, бідний, думав, що врятується, а він не врятувався і там він бідний помер, задушився димом", – розповідає мама загиблого.

"Поверталася за дитиною однією і таке зробила, я думала врятувати, я його не врятувала і сама обпеклася", - розповідає жінка.

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Причину пожежі ні рятувальники, ні поліція поки не називають. Але очевидно, кажуть, загорілося від розетки або від котла, яким опалювали будинок.

Постраждалій родині допомагають усім селом

Дітей прихистили сусіди. Селяни організували штаб допомоги, куди зносили речі та їжу.

Будинок для родини був знайдений в іншому кінці села. Зараз там трирічний Олексій і п'ятирічна Соня. З дітьми старша 21-річна Анастасія. Каже, зараз потрібно все, Ліки, Їжа та одяг.

Людей об'єднало горе родини Барабашів, каже староста. За добу зібрали сорок тисяч гривень. За ці гроші організують похорон Андрійка і шукатимуть новий будинок.

У родині залишилося п'ятеро дітей. Батько - пенсіонер, мати не працює. Сім'я тримає одну корову за рахунок цього і живе, кажуть у селі.

Жителі Тарасків продовжують збирати допомогу постраждалій родині. У магазині навіть встановили ящик для грошей.

Допомогти родині можна за реквізитами - рахунки сестри Бахіної Галини:

  • ОТР Банк 5168 8727 7268 9302
  • ПриватБанк 4149 4991 2242 9754
  • Сбербанк 5167 8032 0863 8895.

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Вінницька область пожежа
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