Смертельна пожежа в Києві: чоловік вистрибнув з 7 поверху, рятуючись від вогню

Смертельна пожежа в Києві / kyiv.dsns.gov.ua

У ніч на неділю, 9 січня, в Києві стався смертельна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Братиславській у Деснянському районі.

Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Зазначається, що рятувальники отримали виклик про пожежу о 03:59. Мешканці будинку самостійно приступили до евакуації до прибуття рятувальників. Пожежу на площі 15 квадратних метрів було ліквідовано о 05:11.

Подробиці смертельного пожежі

Рятувальники повідомили, що під час гасіння пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловік випав з палаючої квартири.

/ kyiv.dsns.gov.ua

В результаті пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, були закопчені стіни і стеля квартири. Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Реклама

/ kyiv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області, в місті Вишневе, в одній з квартир під ванною застряг літній чоловік.

Як повідомили в ДСНС Київської області, у зв'язку з цим, на допомогу йому приїхав екіпаж рятувальників. Після звільнення літнього чоловіка передали медикам.

Читайте ще: