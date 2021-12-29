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Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцем

29 грудня 2021, 12:40
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Свічку запалила медсестра за упокій померлого пацієнта. У той момент працювали одночасно п'ять кисневих концентраторів - вогонь за секунди охопив всю палату.

пожежа в лікарні
Названо попередні причини пожежі в Косівській райлікарні / Фото gp.gov.ua

Пожежа в одній з палат інтенсивної терапії Косівської райлікарні на Прикарпатті виникла через свічку, яку одна з працівниць реанімації запалила за упокій померлого хворого.

Внаслідок пожежі загинули три людини, ще кілька медиків отримали серйозні опіки, передає ТСН.

Повідомляється, що в реанімації працювали одночасно п'ять кисневих концентраторів, повітря було перенасичене киснем. Через відкритий вогонь від запаленої свічки й спалахнула пожежа. Вогонь миттєво охопив всю палату - медичне обладнання, тканину.

Як повідомив головлікар районної лікарні, на той момент в палаті було сім хворих. Трьох пацієнтів медики встигли евакуювати. Один з пацієнтів помер, ще один хворий був при смерті. Коли виник вогонь - чоловік помер. Ще двоє - згоріли живцем.

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Крім того, в реанімації перебували п'ятеро осіб персоналу. Троє з них постраждали, вони зараз в обласній лікарні. У 46-річної молодшої медсестри 90% обпаленого тіла, стан критично важкий. Вона на штучній вентиляції легенів. За словами колег, саме вона і запалила свічку.

Інша постраждала - медсестра у віці 59 років. У неї 60% опіків тіла, стан важкий, але стабільний. Медики розглядають можливість її транспортування в Київський опіковий центр.

Ще один потерпілий - лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть у лікарні, загрози немає, тіло обпалене на 20%.

"Лікар був у свідомості. Але точних обставин травм він сказати не може. Тому що шок, пацієнт в такому стані, що не може надати інформацію", — зазначила лікар відділення невідкладних станів обласної лікарні Ольга Таркевич.

читайте такожОбпалено 90% тіла: внаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті постраждали три медикаВнаслідок пожежі в лікарні прорвало трубу, зараз в декількох відділеннях немає тепла. Врятованих пацієнтів реанімації перевели в інші корпуси лікарні. Одну пацієнтку переправили до Коломиї.

Як повідомляв Главред, внаслідок вибуху в Косівській центральній районній лікарні загинули чотири людини. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.

Як уточнила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук, одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі.

Як повідомила пресслужба Офісу шенпрокурора, причиною смертельної пожежі в Косівській районній лікарні на Прикарпатті могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Івано-Франківська обласна прокуратура вже почала розслідування.

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