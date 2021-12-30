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Пожежа в реанімації на Прикарпатті: померла санітарка, яка запалила заупокійну свічку

30 грудня 2021, 09:03

У 46-річної жінки було 90% опіків тіла.

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Пожежа сталася ввечері 28 грудня в реанімаційній палаті лікарні на Прикарпатті / Фото facebook.com/MNSIFR

В обласній лікарні Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської райлікарні, де ввечері 28 грудня спалахнула масштабна пожежа. Раніше лікарі говорили, що стан жінки - критично важкий. У неї було 90% опіків тіла.

На даний момент в медустанові залишається на лікуванні лікар-реаніматолог, який також постраждав під час пожежі. Загрози його життю немає, передає ТСН.

Третю постраждалу - 59-річну медсестру реанімації - напередодні санітарним літаком доставили в Київський опіковий центр. У неї 60% опіків тіла.

Тим часом обласна комісія з надзвичайних ситуацій вже озвучила основну версію причин пожежі. Це несправна система подачі кисню і недбалість.

"Джерелом загоряння, за словами свідків, стала запалена свічка. Ритуальна свічка над померлим реанімаційного відділення", - розповів в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

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Як раніше писав Главред, пожежа в одній з палат інтенсивної терапії Косівської райлікарні на Прикарпатті виникла через свічку, яку запалила співробітниця установи в пам'ять про померлого хворого. За словами медиків, це була нині вже загибла санітарка.

У цей момент в палаті працювало п'ять концентраторів, тому повітря було перенасичене киснем. Через відкритий вогонь від запаленої свічки і спалахнула пожежа. Вогонь миттєво охопив всю палату.

У реанімації, крім померлого, було ще шість хворих. Трьох з них евакуювали рятувальники. Один пацієнт був при смерті. Коли спалахнув вогонь, він помер. Ще двоє людей згоріли живцем.

У зв'язку з трагедією 30 грудня на Прикарпатті оголосили день жалоби.

Нагадаємо, 27 лютого у місті Чернівці на другому поверсі 5-поверхової будівлі міської клінічної лікарні №1 у коронавірусному відділенні сталася пожежа.

Внаслідок трагедії загинули дві людини, ще кілька - отримали опіки.

Причиною пожежі в коронавірусному відділенні міської лікарні №1 у Чернівцях є вибух кисневого балона, заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У поліції припустили, що загоряння у лікарні у Чернівцях виникло внаслідок недотримання одним з пацієнтів правил пожежної безпеки.

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