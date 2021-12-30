Пожежа в реанімації на Прикарпатті: померла санітарка, яка запалила заупокійну свічку

У 46-річної жінки було 90% опіків тіла.
В обласній лікарні Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської райлікарні, де ввечері 28 грудня спалахнула масштабна пожежа. Раніше лікарі говорили, що стан жінки - критично важкий. У неї було 90% опіків тіла.
На даний момент в медустанові залишається на лікуванні лікар-реаніматолог, який також постраждав під час пожежі. Загрози його життю немає, передає ТСН.
Третю постраждалу - 59-річну медсестру реанімації - напередодні санітарним літаком доставили в Київський опіковий центр. У неї 60% опіків тіла.
Тим часом обласна комісія з надзвичайних ситуацій вже озвучила основну версію причин пожежі. Це несправна система подачі кисню і недбалість.
"Джерелом загоряння, за словами свідків, стала запалена свічка. Ритуальна свічка над померлим реанімаційного відділення", - розповів в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.
Як раніше писав Главред, пожежа в одній з палат інтенсивної терапії Косівської райлікарні на Прикарпатті виникла через свічку, яку запалила співробітниця установи в пам'ять про померлого хворого. За словами медиків, це була нині вже загибла санітарка.
У цей момент в палаті працювало п'ять концентраторів, тому повітря було перенасичене киснем. Через відкритий вогонь від запаленої свічки і спалахнула пожежа. Вогонь миттєво охопив всю палату.
У реанімації, крім померлого, було ще шість хворих. Трьох з них евакуювали рятувальники. Один пацієнт був при смерті. Коли спалахнув вогонь, він помер. Ще двоє людей згоріли живцем.
У зв'язку з трагедією 30 грудня на Прикарпатті оголосили день жалоби.
Нагадаємо, 27 лютого у місті Чернівці на другому поверсі 5-поверхової будівлі міської клінічної лікарні №1 у коронавірусному відділенні сталася пожежа.
Внаслідок трагедії загинули дві людини, ще кілька - отримали опіки.
Причиною пожежі в коронавірусному відділенні міської лікарні №1 у Чернівцях є вибух кисневого балона, заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У поліції припустили, що загоряння у лікарні у Чернівцях виникло внаслідок недотримання одним з пацієнтів правил пожежної безпеки.
Читайте також:
- Пожежа у райлікарні на Хмельниччині: евакуювали 16 медиків та 7 хворих
- "Не було пожежної сигналізації": названо версію причини пожежі в лікарні в Запоріжжі
- Опалення не включили т а грілися духовкою: чому стався вибух у багатоповерхівці в Новій Одесі
- На Бурштинській ТЕС прогримів вибух, постраждали п'ятеро людей