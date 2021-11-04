У Києві дотла згоріла піцерія: вогонь спалахнув раптово

Пожежу гасили три години / ДСНС

У центрі Києва дотла згоріла Піцерія. Пожежа знищила заклад Mammamia. Стовп диму від палаючої будівлі було видно чи не з усіх точок столиці.

Як повідомили в ДСНС, інформація про пожежу біля Повітрофлотського мосту була отримана 3 листопада о 23:35.

"Загоряння сталося на покрівлі площею 150 кв.м в одноповерховому закладі громадського харчування з поширенням вогню на внутрішні приміщення... у нічний час в громадському харчуванні нікого не було, тому загрози для життя і здоров'я людей не було. 4 листопада о 00:47 пожежу було локалізовано, а о 02: 50 – ліквідовано", – сказано в повідомленні.

Пожежа повністю знищила приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання. Для ліквідації вогню рятувальникам довелося розібрати 200 кв. м стелі будівлі.

Гасили вогонь чотири одиниці техніки та 18 осіб особового складу.

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Причина загоряння поки невідома, проте передбачається, що осередок загоряння був у дитячому залі.

У мережі пишуть, що пожежа була настільки масштабна, що поруч в Охматдиті спрацювала пожежна сигналізація.

Нагадаємо, раніше в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули Близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.

Також раніше на Закарпатті трагічно загинули Бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

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