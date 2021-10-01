У Києві під час страшної пожежі в приватному будинку живцем згорів чоловік

У вогні загинув 43-річний киянин / "Київ Оперативний"

Смертельна пожежа сталася в Дніпровському районі Києва ввечері в четвер, 30 вересня. Почалося загоряння приватного будинку з неполадок з електрикою. За словами очевидців, дим від вогню було видно за кілометри.

Внаслідок інциденту літні власники будинку встигли врятуватися від вогню. Їх 43-річний син, на жаль, загинув. Врятувати його не було жодних шансів. Свідки кажуть, що він помер страшною смертю – згорів живцем, інформує "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.

За попередніми даними, після того, як в будинку вибило світло, господар пішов вмикати його знову в щитовій. Коли він це зробив – всередині приміщення сталася пожежа. Чоловік встиг вчасно вибігти з дому. Його дружина опинилася у вогняній пастці, але її врятували сусіди. Потерпіла обгоріла – її передали лікарям швидкої.

Наразі полум'я вже ліквідовано. На місці працюють правоохоронці.

Пожежа в костелі Святого Миколая

Нагадаємо, що ввечері 3 вересня в Києві спалахнув костел Святого Миколая – загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також був пошкоджений орган. На щастя, постраждалих немає

Варто зауважити, що Київський костел Св.Миколая свого часу вже пережив одну пожежу – в 1943-му, коли загорілося зберігається там майно. За іншими даними, причиною загоряння тоді став радянський артобстріл.