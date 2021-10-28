На трасі Харків-Київ у повітря злетіла АЗС: триває ліквідація пожежі

На Харківщині стався вибух а АЗС / ДСНС

Вночі 28 жовтня пролунав потужний вибух на автозаправній станції у Харківській області. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Вибуховий інцидент стався близько 4:30 на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" біля села Рай-Оленівка Холодногірського району, інформує ДСНС України. У відомстві повідомили, що сталася розгерметизація підземної місткості з газом, після чого пролунав вибух. Він спровокував пожежу, вогонь перекинувся на два вантажних автомобілі.

З вогнем боролися 40 співробітників ДСНС та 9 одиниць техніки. Вже о 5:48 полум'я вдалося локалізувати на площі 250 квадратних метрів.

"До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. метрів. Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає"", – мовиться в повідомленні.

Пожежа в костелі Святого Миколая

Нагадаємо, що ввечері 3 вересня в Києві спалахнув костел Святого Миколая – загоряння виникло в органі під час репетиції. Унаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому і другому поверхах, також був пошкоджений орган. На щастя, постраждалих немає

Варто зауважити, що Київський костел Св.Миколая свого часу вже пережив одну пожежу – в 1943-му, коли загорілося зберігається там майно. За іншими даними, причиною загоряння тоді став радянський артобстріл.