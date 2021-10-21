УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Одеській області тягач в'їхав у вантажівку, спалахнула пожежа

21 жовтня 2021, 23:04

Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, у бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

false
В Одеській області сталася ДТП / Нацполіція

На трасі Київ-Одеса в Одеській області сьогодні трапилася страшна аварія.

На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі, повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій першої вантажівки, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з припаркованим тягачем. Від удару перший транспортний засіб спалахнув, а його водій загинув.

"Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію", - розповіли в поліції.

читайте такожСтрашна ДТП у Харкові: Зайцева виплачує сім'ям загиблих по 30 гривень компенсації

Реклама

Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, у бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

Раньше Главред писав про те, що на проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 жовтня збив двох пішоходів - редактора "Суспільного " Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.

Винуватець аварії зник з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.

Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.

viber
ДТП Одеська область
Зараз ви переглядаєте новину «В Одеській області тягач в'їхав у вантажівку, спалахнула пожежа». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміниГороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідківНайсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидіяКоли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Старша дочка Олі Полякової загриміла в лікарнюСтарша дочка Олі Полякової загриміла в лікарню Лев оглянув прайд: навіщо глава Пентагону приїжджав в УкраїнуЛев оглянув прайд: навіщо глава Пентагону приїжджав в Україну

Останні новини

00:12

Старе добре ультранасилля: рецензія на фільм "Хеллоуїн вбиває"

21 жовтня, четвер
23:57

Як розпізнати "ковідний" кашель: відповідь британських лікарів

23:24

У НАТО затвердили новий план оборони Альянсу Відео

23:17

Названо небезпечні місця в будинку, де накопичується весь негатив Відео

23:11

Терапевт розповіла, про які захворювання говорить часте позіхання

Реклама
23:04

В Одеській області тягач в'їхав у вантажівку, спалахнула пожежа

22:36

"Не екологічно": Путін назвав нову причину проти транзиту газу через Україну Відео

22:28

Прикмети на 22 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

22:13

Путін озвучив строки заповнення другої нитки СП-2 технічним газом Відео

22:12

Під Харковом п'яний хлопець влаштував погром у коронавірусній лікарні через смерть матері Відео

21:37

У МОЗ зізналися, чи планують ревакцинацію від коронавірусу

21:36

Україну охопить арктичним повітрям і вдарить мороз Відео

20:51

У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

20:48

Померлим жителям ОРЛО незаконно виплатили пенсій на десять мільйонів Відео

20:22

Україну атакував токсичний газ через виверження вулкана: синоптики розповіли про загрозу для людей Відео

19:54

На Київщині автобус потрапив у масштабну ДТП, є постраждалі

19:39

4-річна дівчинка в комі: у Кременчуці в садку на дітей звалилося дерево

19:36

Соліст Ляпіса і Brutto Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві вирубив фаната з одного удару Відео

19:20

Епідеміологиня спрогнозувала, чи чекати українцям локдауну на новорічні свята

19:15

Червона зона і жорсткий карантин у Києві: у Кличка розповіли, коли запрацюють обмеження Відео

Реклама
19:13

У столичних школах можуть продовжити канікули - КМДА

18:38

У МОЗ підрахували, скільки пасажирів з коронавірусом не пустили в потяги

18:19

Повернення Криму з Донбасом - головне завдання: Київ веде перемовини з США про боротьбу з РФ

18:16

Українців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній області Відео

18:10

"На жаль, ви хочете спілкуватися українською": київська IT-компанія потрапила у мовний скандал

17:49

Депутати виконали у Верховній Раді вірусну пісню Батько наш Бандера Відео

17:41

Онука Софії Ротару засвітила нареченого-мільйонера

17:33

У Тернопільській області немовля "згоріло" від COVID-19 Відео

17:28

Перелом щиколотки: як розпізнати і як довго заживає

17:13

"Укрзалізниця" на вокзалах вакцинує і тестує на COVID-19: на яких станціях і скільки коштує

17:12

Український коментатор у прямому ефірі назвав Росію окупантом та побажав "Спартаку" поразки Відео

17:06

Запуск ПП-2 стане ударом по Польщі, Україні та ЄС: Варшава винесла свій вердикт щодо труби Газпрому Відео

17:02

У межах "Великого будівництва" Зеленського починається глобальне оновлення вагонів на 100 млрд грн

16:45

Трагедія у ковідних стаціонарах: якщо порівнювати, навесні був курорт Погляд

16:43

Інфекціоніст назвав дві причини високої смертності в Україні від коронавірусу Відео

16:38

Як відстежити посилку Нової пошти: що робити, якщо немає накладної

16:24

Календар 2023 зі святами та вихідними: як відпочиватиме Україна

16:17

В Україні безкоштовно роздадуть б/у авто: які це моделі та хто може їх отримати

16:12

Співачку Jerry Heil запідозрили в гомосексуальній орієнтації

15:48

Різке похолодання, морози і знову тепло: прогноз погоди до кінця жовтня

Реклама
15:30

Вперше в історії: Динамо і Шахтар награли на спільний антирекорд Ліги чемпіонів

15:22

В України є план, як забезпечити себе газом: у Нафтогазі назвали вигідний для Києва сценарій Відео

15:00

Гороскоп на 22 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварії або розставання з коханим Відео

14:55

Осінні канікули 2021 в Україні: коли почнуться і скільки триватимуть

14:47

В Україні слідом за газом дорожчають продукти харчування та комуналка: божевільні цифри

14:36

"Максимально обмежать в'їзд": Ткаченко розповів про наслідки низької вакцинації українців Відео

14:32

Лінію швидкісного трамвая у Києві продовжать від вокзалу до Палацу спорту – Мінінфраструктури

14:03

Коли не варто їсти вітаміни в таблетках - відповідь доктора Комаровського

14:02

Штрафи від 17 до 51 тисячі гривень: українцям загрожує покарання за порушення карантину в транспорті Відео

14:02

"Я боялася подавати звук": Анну Седокову намагалися зґвалтувати, коли дівчинці було всього вісім років

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти