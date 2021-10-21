В Одеській області тягач в'їхав у вантажівку, спалахнула пожежа

В Одеській області сталася ДТП / Нацполіція

На трасі Київ-Одеса в Одеській області сьогодні трапилася страшна аварія.

На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі, повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій першої вантажівки, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з припаркованим тягачем. Від удару перший транспортний засіб спалахнув, а його водій загинув.

"Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію", - розповіли в поліції.

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Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, у бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

Раньше Главред писав про те, що на проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 жовтня збив двох пішоходів - редактора "Суспільного " Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.

Винуватець аварії зник з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.

Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.