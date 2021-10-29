Була несправною грубка: на Закарпатті живцем згоріли бабуся та її 4-річний онук

Онук гостював у бабусі / НПУ

Страшна трагедія на Закарпатті у Мукачівському районі. Там у селі Плоский Потік живцем згоріли бабуся та її онук.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. У главку НПУ області повідомили, що пожежа сталася ввечері 28 жовтня.

Копи, які прибули за викликом, з'ясували, що під час пожежі в будинку перебувала літня жінка і чотирирічний хлопчик.

Під час гасіння вогню в одній з кімнат будинку під уламками виявили їхні тіла.

Імовірно, 62-річна власниця будинку і її онук, який в той зловтішний час гостював у бабусі, постраждали через несправність пічного опалення.

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Точні обставини трагедії покаже експертиза.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

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