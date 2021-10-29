У масштабній пожежі в Дніпрі загинули близнюки, інших мешканців врятувала кішка: як все сталося

Квартира , де сталася пожежа / скріншот

У ніч на п'ятницю, 29 жовтня, в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.

Як йдеться у ТСН, пожежа спалахнула о пів на третю ночі, коли всі мешканці будинку спали все міцним сном. Вся шістнадцятиповерхівка потопала в їдкому диму.

"У супроводі рятувальників виведено шестеро людей на свіже повітря", - зазначили в ДСНС.

Як виявилося, дим валив з квартири на одинадцятому поверсі.

Рятувальникам вдалося загасити вогонь за годину. Але в квартирі, де було вогнище вогню, виявили тіла двох загиблих - п'ятдесятисемирічних брата і сестру.

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"Брат під ящик засунувся. Її не виявили на ліжку, вона виходила. Обігрівачі вони, можливо, включили, згоріло все", - розповіли очевидці трагедії.

Сусіди стверджують, що живцем згоріли близнюки - Маргарита і Геннадій. Брат все життя дбав про свою сестру-інваліда, яка не могла пересуватися.

Попередньо, пожежа сталася через закорочення проводів.

Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули Бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також в цей день у Дніпрі син знайшов бездиханне тіло свого батька. У покійного була пробита голова.