Масштабна пожежа в центрі Києва: горів багатоквартирний будинок, мешканців евакуювали

Біля Майдану Незалежності в Києві загорівся будинок / Фото kyiv.dsns.gov.ua

Вранці у вівторок, 12 жовтня, в центрі Києва сталася масштабна пожежа. Загорівся дах багатоквартирного будинку в районі Майдану Незалежності. Густий дим було видно з Європейської площі.

Інформація про пожежу з'явилася о 7:36, повідомляє пресслужба ДСНС. На місце події одразу були направлені рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши до місця виклику, пожежники встановили, що горить дах у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костьольній, 2-В. площа пожежі становила 150 кв. м.

Пожежники одразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 8:14 пожежу було локалізовано, а о 8:38 - ліквідовано на площі 200 кв. м.

Реклама

У центрі Києва загорівся будинок / kyiv.dsns.gov.ua

На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 осіб особового складу підрозділів головного управління.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв і постраждалих немає.

Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає / Фото kyiv.dsns.gov.ua

Фото kyiv.dsns.gov.ua

Як повідомляв Главред, 1 вересня в селі Іванчанка Одеської області 12-річний школяр підпалив храм Московського патріархату. Згодом він зізнався правоохоронцям, що зробив це, щоби помститися синові священика. Але насправді виявилося, що дитина збрехала, а причина була в іншому. Віталік розповів, що крав з храму телефони, їжу та гроші – їх він витрачав на чіпси і сухарики.