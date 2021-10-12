Масштабна пожежа в центрі Києва: горів багатоквартирний будинок, мешканців евакуювали

Загорівся дах у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костьольній, 2-В. Площа пожежі становила 150 "квадратів".
Вранці у вівторок, 12 жовтня, в центрі Києва сталася масштабна пожежа. Загорівся дах багатоквартирного будинку в районі Майдану Незалежності. Густий дим було видно з Європейської площі.
Інформація про пожежу з'явилася о 7:36, повідомляє пресслужба ДСНС. На місце події одразу були направлені рятувальники з найближчих державних пожежно-рятувальних підрозділів.
Прибувши до місця виклику, пожежники встановили, що горить дах у 5-поверховому житловому будинку на вул. Костьольній, 2-В. площа пожежі становила 150 кв. м.
Пожежники одразу ж приступили до гасіння пожежі.
О 8:14 пожежу було локалізовано, а о 8:38 - ліквідовано на площі 200 кв. м.
На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 осіб особового складу підрозділів головного управління.
Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв і постраждалих немає.
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