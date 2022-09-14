Зеленський прибув до Ізюма - ЗСУ у звільненому місті підняли прапор України

Президент Зеленський і бійці ЗСУ в Ізюмі / facebook.com/dshv25opdbr

До звільненого силами оборони України Ізюму у Харківській області прибув президент Володимир Зеленський. Над містом українські військові підняли державний прапор. Присутні вшанували хвилиною мовчання героїв України, які загинули в боях з російськими окупантами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 25-та Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, яка брала участь у визволенні міста, у середу, 14 вересня, повідомила про візит глави держави до звільненого Ізюму на Харківщині та опублікувала фотографії.

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У місті провели урочисту церемонію підняття Державного Прапора України.

В Ізюмі пройшла церемонія підняття прапора України / facebook.com/dshv25opdbr

В Ізюмі пройшла церемонія підняття прапора України / facebook.com/dshv25opdbr

В Ізюмі пройшла церемонія підняття прапора України / facebook.com/dshv25opdbr

В Ізюмі пройшла церемонія підняття прапора України / facebook.com/dshv25opdbr

В Ізюмі пройшла церемонія підняття прапора України / facebook.com/dshv25opdbr

Присутні вшанували пам'ять загиблих українських героїв хвилиною мовчання.

"Сьогодні, у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України!

В урочистостях прийняли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!

Слава Збройним Силам України!"- підкреслюється в повідомленні бригади ЗСУ.

Звільнення Ізюма армією України

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня повідомив, що у зв'язку з контрнаступальною операцією армії України війська Росії тікають з окупованого Ізюму. Інший боєць ЗСУ, Тарас Березовець, зазначав, що українські військові наближаються до повернення міста під контроль Києва.

Увечері 25-та Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як бійці ЗСУ зайшли в Ізюм. На в'їзді обладнали український блокпост. У місті з'явилися прапори України.

Бійці добровольчого батальйону "Карпатська Січ" 11 вересня підняли прапор України над міською радою Ізюма. Пізніше офіційно повідомили, що місто звільнено українськими військовим.

Дивіться відео ТСН - Зеленський порадив військам Росії здатися

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