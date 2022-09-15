Після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть втекти вже з Херсонської області – Маломуж

Війська Росії панікують через успіхи ЗСУ на полі бою, фронт може посипатися - генерал армії України / Колаж ОК Південь, УНІАН

Розтрощення Збройними силами України угруповання військ Росії в Ізюмі запобігло захопленню окупантами Донецької області. Російські загарбники зіткнулися з панічними настроями. Можливий сценарій, за якого вони тікатимуть і з інших напрямків, в тому числі і з Херсонської області. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що успіхи ЗСУ на Ізюмському напрямку, де були сконцентровані основні сили і засоби противника для подальшого наступу, запобігли подальшому наступу окупантів у Харківській та Донецькій областях.

"Ізюмський напрямок є одним із пріоритетних, бо, таким чином, завдано удар у тил військам противника, які могли б наступати на харківському напрямку, а потім розвернутися і на донецький напрямок. Так ми знецінили велике угруповання та запобігли захопленню Донецької області. Тому звільнення Ізюма дуже важливе, бо саме там були основні сили та засоби противника", - зазначив генерал.

За його словами, руйнування оборони противника на Харківщині посіяло паніку в лавах російської армії. Тепер не виключено, що ворог може залишити й інші напрямки, серед яких Херсонська область.

"Позиції росіян послабилися і на північному напрямку, тому що завдяки успіхам ЗСУ на Харківщині почав рушитися фронт. Російське керівництво та військовослужбовці губляться, це створює невпевненість, сіє паніку в лавах ЗС РФ. Через це російські війська тікатимуть і з інших регіонів, зокрема, можливо, з Херсонщини.", - додав Маломуж.

Також він уточнив, що відхід ворога з Харківської області, ймовірно, призведе до ланцюгової реакції. Угруповання ворога, у зв'язку з проблемами в логістиці, може посипатися і на інших фронтах.

"Знищення нами великих угруповань противника на Харківщині породить відступ і на інших напрямках. Звільнення Харківщини аж до Донеччини надзвичайно важливе, бо це впливатиме і на інші фронти: херсонський, запорізький, донецький та луганський. Адже таким чином ЗСУ перервуть важливі логістичні ланцюжки ворога, якими вони постачали озброєння та боєприпаси", - наголосив Микола Маломуж.

Ситуація у Херсонській області

Армія України за минулі 2 тижні контрнаступальної операції у Херсонській області звільнила близько 500 квадратних кілометрів української землі. Деокуповано 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Військова операція триває.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що сили оборони України після успіху на Харківщині візьмуть паузу. Потрібно провести підготовку резервів для нового наступу. Але в цей же час у ЗСУ з'явиться можливість завершити свій контрнаступ на Херсонщині.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив, що Херсонська область звільняється повільно через щільність розташування російських окупаційних військ у регіоні. На думку експерта, швидкість просування армії України на даному напрямку залежатиме від темпів знищення ворожих сил і від обсягів зброї, яку надаватиме Захід.

Дивіться інтерв'ю генерала армії України Маломужа Главреду

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