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Кремль визнав поразку на Харківщині, але намагається "відбілити" Путіна - ISW

14 вересня 2022, 07:34

Кремль працює над тим, щоб зняти з Володимира Путіна будь-яку відповідальність за поразку.

Путін, втрати РФ
Путін, втрати РФ / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода, скріншот

Невдача російських окупантів в Харківської області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку.

Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Офіційні особи Кремля і пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ в Харківській області", - підкреслюється в повідомленні.

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Американські військові аналітики відзначають, що раніше Кремль ніколи не визнавав поразок - навколо Києва або, згодом, на острові Зміїний.

"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - нагадується у звіті.

Крім того, в ISW також додали, що Кремль працює над тим, щоб зняти з Володимира Путіна будь-яку відповідальність за поразку, звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників з його оточення.

isw
/ understandingwar

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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