Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під Ізюмом

ЗСУ захопили блокпост РФ під Ізюмом/ скріншот

Бійці Збройних сил України вступили в бій і захопили блокпост російських окупантів в Харківської області.

Бойове зіткнення сталося на Ізюмському напрямку, повідомили в Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

При цьому українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів.

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"Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо українську землю від мотлоху!",- йдеться в описі під відео.

/ Скріншот

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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