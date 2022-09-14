УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під Ізюмом

14 вересня 2022, 11:59

На Ізюмському напрямку воїни ССО України захопили блокпост РФ.

Блокпост
ЗСУ захопили блокпост РФ під Ізюмом/ скріншот

Бійці Збройних сил України вступили в бій і захопили блокпост російських окупантів в Харківської області.

Бойове зіткнення сталося на Ізюмському напрямку, повідомили в Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

При цьому українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів.

Видео дня

"Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо українську землю від мотлоху!",- йдеться в описі під відео.

Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під Ізюмом
/ Скріншот

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте ще:

Харківська область Ізюм війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 15 вересня 2022: Левам - подарунки долі, Стрільцям - гроші, Рибам - образи

12:59

В РФ колаборантам, які втекли з України, поставили намети без опалення: пізніше відправлять у СибірВідео

12:55

Навіщо класти вологу серветку в пральну машину: секрет, який здивує

12:50

Сплеск і задимлення: у РФ стався напад на кортеж Путіна – ЗМІВідео

12:46

"Калібрів та Іскандерів залишилося мало": генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити ХарківВідео

Реклама
12:41

Максим Галкін їде на гастролі в Санкт-ПетербургВідео

12:18

Росія скасовує перекидання нових військ в Україну, всі масово відмовляються воювати - ГУРВідео

12:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

11:59

Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під ІзюмомВідео

11:48

"Ми повинні запитати людей": у Грузії заговорили про можливість відкриття "другого фронту" проти РФ

11:38

"Це різні всесвіти": Вакарчук зробив гучну заяву про перезапуск Голосу країниВідео

11:18

Паніка в Криму: окупанти відбирають у солдатів смартфони - бояться наведення для "бавовни"Відео

11:17

Виступали в Росії: хто з українських зірок ніколи не поїде на Євробачення

10:58

Після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції -МаломужВідео

10:48

Обіцяв привести магнітик: ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який вихвалявся участю у війніВідео

10:41

Євген Карась. Російський забіг 2022: маршрути, темп, напрямкиВідеоблоги

10:38

Змусять віддати владу: у РФ назвали кандидата на місце ПутінаВідео

10:11

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

10:00

На Донбасі загинула Ольга Сімонова, яка відмовилася від громадянства РФ і захищала Україну

09:57

РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках Миколаєва: є загиблі та пораненіВідео

Реклама
09:53

Тіла без голови лежали на дорозі: у Богородичному окупанти обезголовили людей та зняли з них взуттяВідео

09:17

На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполку "елітних" військ РФВідео

09:01

Остапчук знову на межі розлучення: пара не живе разом

08:59

Байден про контрнаступ ЗСУ: армія України добилася серйозного прогресу, але війна затягнетьсяВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2022: Ракам - випробування, Скорпіонам - зрада, Козерогам - ворогиВідео

08:48

У Росії вже сьогодні є причини для громадянської війниПогляд

08:47

Київ готував контрнаступ разом з Вашингтоном: у США розкрили деталіВідео

08:08

Війська РФ зібрали ресурси у Донецькій області і намагаються атакувати на трьох ділянках – АрестовичВідео

08:02

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

07:59

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:34

Кремль визнав поразку на Харківщині, але намагається "відбілити" Путіна - ISWВідео

07:25

Найбільша драма для ПутінаПогляд

06:50

Росіян здивував контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ПентагонВідео

06:34

Альфа і омега безпеки УкраїниПогляд

06:25

Переправа розбита, міст зруйнований: на півдні ЗСУ знищили сотню окупантів і Мі-8 РФВідео

06:01

Завдяки звільненню Харківщини до кінця осені ЗСУ можуть вийти на позиції 24 лютого – генерал МаломужВідео

04:50

Армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині – ЖдановВідео

04:40

Головні продукти, які чудово допомагають боротися зі стресом

04:15

У моду увійшла вражаюча стрижка Метелик у стилі романтичних 70-х і непередбачуваних 90-хФото

03:43

"Хороший подарунок для мужиків": Волочкова показала домашнє відео

Реклама
03:20

Зима увірветься несподівано: синоптик розповів, коли Україну завалить снігомВідео

03:17

Репяхова показала, за що Павлика в плавках так люблять дівчата: "Бажаю всім дідам!"

02:45

Навіщо класти губку для миття посуду в мікрохвильовку: спосіб від досвідчених господинь

02:10

Волосся перестане випадати через тиждень: секретний рецепт дієвої маски від японокВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ

00:22

Кривошапко знову одружився і показав красуню-дружину

00:00

Провісник смерті королеви Єлизавети розповів, коли помре Чарльз

13 вересня, вівторок
23:54

Полковник розповів, що заважає ЗСУ швидко деокупувати ХерсонщинуВідео

23:37

Мати таку зброю і не користуватися: Кошмал здивувалася небажанню зірок переходити на українську

23:34

Путін готується здати Крим: Олег Жданов перерахував основні ознакиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Рецепти
Консервація
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти