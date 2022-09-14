Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під Ізюмом

На Ізюмському напрямку воїни ССО України захопили блокпост РФ.
Бійці Збройних сил України вступили в бій і захопили блокпост російських окупантів в Харківської області.
Бойове зіткнення сталося на Ізюмському напрямку, повідомили в Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
При цьому українським захисникам вдалося взяти в полон російських окупантів.
"Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо українську землю від мотлоху!",- йдеться в описі під відео.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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