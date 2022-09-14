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Після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції -Маломуж

14 вересня 2022, 10:58

Куп'янськ для Росії був важливим містом з точки зору логістики і подальшого наступу, вважає Микола Маломуж.

Куп'янськ, ВСУ
Куп'янськ був важливий військам РФ для подальшого наступу - генерал / Колаж Вікіпедія, соцмережі

Куп'янськ на Харківщина був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто потрібне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Куп'янськ був вкрай важливою точкою опори для Росії. Місто було значущим для утримання російськими окупантами своїх позицій та їх подальшого наступу.

"Куп'янськ для Росії дійсно був критично важливим логістичним хабом. Він був важливий і для утримання позицій росіянами, і для їх подальшого наступу", - зазначив генерал.

Також він додав, що після деокупації Куп'янська та Ізюма у росіян фактично не буде перспектив для нових військових операцій і розвитку наступу.

Навіть у тому випадку, якщо їм вдасться підтягнути до цього району свої резерви.

"В принципі, після звільнення Куп'янська та Ізюма у ЗС РФ зникають будь-які перспективи успішних операцій, навіть якщо вони підтягнуть туди додаткові сили. Тому що стратегічні позиції захоплені нами, тому розвивати наступ Росії буде вкрай важко", - підкреслив Микола Маломуж.

Операція ЗСУ зі звільнення Куп'янська

Сили оборони України 10 вересня зайшли до Куп'янська і встановили там прапор України. Українська армія взяла під контроль частину міста.

Куп'янськ був ключовим містом для військ Росії на Харківщині – через нього йшло все забезпечення угруповання окупантів в області.

У розвідці Великобританії заявили, що звільнення Куп'янська стане серйозним ударом для Росії.

Проблема для окупантів також у тому, що там розташовувалися шляхи логістики постачання російського окупаційного угруповання на Донбасі.

Депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль 11 вересня заявляв, що Куп'янськ ще повністю не звільнено.

Справа в тому, що Куп'янськ розділений річкою Оскол на дві частини. На правій вже ЗСУ, а на лівому березі окупанти. Українські війська зачищають місто.

Дивіться інтерв'ю генерала армії України Маломужа Главреду

Інші новини:

Купянск Харківська область війська Росії Микола Маломуж війна Росії та України
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