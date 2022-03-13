Російські агресори ударом по Київській телевежі вбили 32-річну росіянку / Суспільне

Під час ракетного удару 1 березня російських окупантів по телевізійній вишці в Києві загинула 32-річна громадянка Росії Ася Климова.

Про зникнення Климової 3 березня повідомив її брат. За його словами, вона вийшла з дому, попрямувала в бік метро "Дорогожичі" (воно знаходиться неподалік від телевежі) і з тих пір більше не виходила на зв'язок.

Одна зі знайомих Климової розповіла, що її бездиханне тіло вдалося впізнати за татуюванням.

Останні півроку молода жінка працювала в українській столиці і буквально напередодні загибелі опублікувала відеозвернення до своїх співгромадян про те, що насправді в Україні немає ніякого утиску російськомовних і "бандерівців-неонацистів".

"Я говорила всім, що я росіянка: таксистам, масажисту, всім новим знайомим. Ніякої агресії, ніякого противлення або презирства я не відчувала. Те, що говорить російська влада про Україну цілком суперечить тій картині, яку я особисто щодня бачу своїми очима. Я готова розповідати про це, прошу, пишіть мені, я відповім на всі питання, покажу, як я живу в Києві, які тут люди", – говорила Климова.

читайте такожОкупанти знищили ракетним обстрілом аеропорт в Івано-Франківську

Нагадаємо, раніше в результаті напади на київську телевежу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18: 00 в результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають", - розповіли рятувальники.