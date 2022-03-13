Замість лікування: кадирівці розстріляли 12 російських солдатів на Київщині

російські військові , російський солдат в Ростовській області / Reuters

Загони "кадирівців", яких Володимир Путін і вірний йому Рамзан Кадиров відправив воювати проти України, розстріляли 12 поранених російських солдатів ‒ замість того, щоб їх відправити до Білорусі для лікування. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов у прямому ефірі спільного телемарафону українських каналів.

"Коли ми говоримо про РФ, то я вже неодноразово говорив, що це-штучна освіта, це не єдиний етнос. І сьогодні ми маємо розуміння, коли чеченці вбили 12 поранених росіян, які вони повинні були відправити в госпіталь Білорусі для того, щоб не відправляти на територію Російської Федерації, це ставлення чеченців, які ставляться до росіян, як до людей другого або третього сорту, сьогодні наша розвідка дала тому підтвердження, коли вони вбили 12 хлопців з РФ, розстрілюючи їх для того, щоб не мати клопоту. Ось і вся Росія. Ніякої єдиної Росії не існує - це штучна освіта", - сказав Данилов.

Як розповіли представники Головного управління розвідки українського Міноборони України, 12 березня близько 16.00 в місті Бородянка (Київська область) "кадирівці" розстріляли дюжину поранених російських військовослужбовців 36-ї ОМСБр, яких повинні були евакуювати на територію Білорусі.

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Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - розповіли українські розвідники.