Росія може планувати застосування хімічної зброї - генсек НАТО

Єнс Столтенберг / УНІАН

Російська влада цілком здатна планувати застосування хімічної зброї проти України. Про це повідомляє портал Welt am Sonntag з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг.

Чиновник розповів, що в НАТО добре засвоїли абсурдні заяви РФ Про розробку хімічної та біологічної зброї в Україні.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні бути пильними, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - заявив генсек НАТО.

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Нагадаємо, раніше британська преса написала, що Москва, можливо, готує собі грунт у вигляді запуску дезінформаційної кампанії для того, щоб застосувати хімічну зброю на території України, як це було під час війни в Сирії.

Як пише видання The Guardian, стурбованість США і Великобританії виникла почасти після того, як в середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії є документи, які свідчать про те, що США нібито підтримували програму біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою і сибірською виразкою.

Вашингтон і Київ спростували ці звинувачення.