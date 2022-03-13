На Путіна чекає поразка і приниження у війні з Україною: експерт пояснив, чому це лякає

Володимир Путін не може визнати поразку і буде підвищувати ставки / Фото Reuters

Війна в Україні, розв'язана Володимиром Путіним, може мати лише два результати для нинішнього президента Росії - програти раніше, не настільки катастрофічно і з порівняно невеликим ступенем приниження, або програти пізніше - по-крупному і отримати справжнє приниження.

Через те що Путін не може визнати поразку, він буде підвищувати ставки, поки не замислиться над застосуванням ядерної зброї. Про це йдеться в колонці американського журналіста, тричі лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана, передає НВ.

Геополітична нестабільність, викликана війною Путіна з Україною, ще не досягла свого піку. У найближчі тижні стане все очевиднішим, що найбільша проблема з Путіним полягає в тому, що він відмовляється програвати раніше і менше.

"Почекайте, поки Путін повністю усвідомить, що у війні з Україною у нього є вибір лише між двома варіантами поразки", - йдеться у статті.

Щоби домогтися перемоги у війні в Україні, Путіну потрібно захопити всі великі міста, зокрема і Київ. Це коштуватиме кількох тижнів бойових дій та масових жертв серед цивільного населення.

"Досягти цього Путінцу та його генералам вдасться лише в тому випадку, якщо вони підуть на військові злочини, яких Європа не бачила з часів Гітлера. Це зробить путінську Росію міжнародним ізгоєм назавжди", - вважає автор.

Якщо Путін піде з України зараз, то є надія, що він уникне хоча б частини санкцій, щоби воскресити російську економіку і залишитися при владі. Другий варіант - нескінченна війна проти України і більшої частини світу, яка повільно виснажить сили Росії та зруйнує її інфраструктуру.

"Оскільки Путін, здається, одержимий ідеями, що ведуть саме до другого варіанту, я переляканий. Тому що тільки одне може бути страшнішим, ніж сильна Росія при Путіні. Це слабка, принижена, розколота на частини Росія з безладом у владі іа всіма цими ядерними боєголовками, кіберзлочинцями, нафтовими і газовими свердловинами навколо. Путінська Росія не така велика, щоби вона не могла зазнати невдачі. Однак вона досить велика, щоби зазнати невдачі, яка призведе до потрясінь у всьому світі", - вважає автор.

Фрідман не виключає, що Путін може "програти рано і по-крупному".

"Ставити на це я не став би, але з кожним днем в Україні гине все більше і більше російських солдатів. Хто знає, що відбувається зараз з бойовим духом призовників в російську армію, адже їх везуть на смертельну війну в міських умовах проти братів-слов'ян з причин, які їм так і не пояснили", - додав автор.

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