Десантники ЗСУ розгромили колону 'елітних' військ РФ: знищено десятки росіян

Бронеколонна окупантів одразу наштовхнулася на потужний опір десантників ЗСУ.

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Зупинено прорив РФ на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку в Донецькій області.

"Для прориву оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади в районі с. Костянтинівка Донецької області окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків", - повідомляє відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

У бригаді зазначили, що колони окупантів одразу наштовхнулися на потужний опір десантників, "завдяки злагодженій бойовій роботі наших підрозділів вдалося знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами".

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"23 окупанти в цій атаці загинули. Ще стільки ж - поранені. Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на "задню", - йдеться в повідомленні.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - ЗСУ зупинили прорив окупантів РФ:

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Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

/ Инфографика: Главред

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